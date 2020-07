Je leeft er als een God, en naar het schijnt, en wegens corona is er geen vakantiehuis te vinden waar geen Belgen in zitten. Wat lees je terwijl de rest van je gezelschap petanque speelt? Vijf tips.

De bestseller

Als je het licht niet kunt zien van Anthony Doerr verkocht sinds 2014 meer dan een miljoen exemplaren en won literaire prijzen als waren het koersen en Anthony Eddy Merckx. Een boek over WO2 op vakantie, vraag je, is dat wel een goed idee? Volmondig ja. De verhalen van de blinde Marie-Laure die met haar vader Parijs ontvlucht voor de aanval van de Duitse troepen, en dat van Werner, de jongen die bij de Hitlerjugend zit en later naar het front gestuurd wordt, komen samen in het Bretoense Saint-Malo. Ja, er zitten stukken in over radiotechnologie en onoplosbare puzzels, maar je zal het met moeite wegleggen. De korte hoofdstukken pingpongen je tussen Frankrijk, Duitsland en Rusland en voor je het weet vind je die jonge nazi zelfs sympathiek. Doodgewoon goed, dit.

De smakelijkste

Wie de half-geweldige, half-irritante film Julie & Julia gezien heeft, kan niet anders dan gefascineerd zijn door de Amerikaanse diplomatenvrouw Julie Child, die - omdat ze zich verveelde - in Parijs leerde koken en met haar boeken en tv-programma's heel Amerika coq-au-vin en tarte tatin leerde maken. In de laatste maanden van haar leven schreef ze samen met haar neefje haar biografie, My Life in France, met verhalen over Parijs, Marseille en de Provençe. Het boek is - onbegrijpelijk - niet vertaald, maar wie een mondje Engels kan, zal snoepen van Childs levendige beschrijvingen van Frankrijk, haar man en haar kookavonturen. Je krijgt gegarandeerd honger als je dit boek leest, en misschien wil je ook wel soufflé leren maken. En je wordt vast een klein beetje verliefd op deze geweldige vrouw.

De klassieker

Misschien vond je hem niet geweldig toen je hem in de middelbare school moest lezen, maar Guy de Maupassant is niet alleen de Zonnekoning van het kortverhaal, hij is en blijft een van de meest fascinerende schrijvers die Frankrijk ooit heeft voortgebracht. In een paar pagina's de mooie en pijnlijke details van de menselijke natuur vangen, het is niet iedereen gegeven. Humor en horror, ongemakkelijkheid en liefde, en dat in verhalen die kort genoeg zijn om tussen de duiken in het zwembad of de rosé-hervul-trips naar de koelkast door te lezen. Heb je geen oud exemplaar meer staan, dan kwamen speciaal voor jou in 2015 De Beste verhalen van Guy De Maupassant 1, 2, 3 en 4 uit.

De spannendste

Voor wie het graag spannend heeft, is Kate Mosse vast geen onbekende. Ze is een van 's werelds meest succesvolle thrillerauteurs en in Het Verloren Labyrinth voert ze ons mee terug naar 1209, de Pyreneeën en de strijd van de Katharen. Maar, maar, denk je nu, is dit Grote Literatuur? Neen, dat is het niet, maar het is een magistraal geschreven verhaal dat je heel even doet vergeten dat je straks voor zeven mensen moet koken of weer tegen je zin een gezelschapsspel moet spelen. Bovendien is dit het eerste deel van een trilogie, en dus ideaal als je meer dan een weekje weg gaat.

Kate Mosse © Getty Images

De sportiefste

'Kamperen in Bédoin, juni 1982. V.l.n.r. David, Peter, Laura, Bart, Joost, André'. Dat staat er achteraan op een foto van dertig jaar oud, die in een klein plaatsje aan de voet van de Ventoux genomen werd. Bert Wagendorp neemt ons en een paar van de mensen op die foto in zijn roman Ventoux mee, terug naar de Provençe. Vriendschap, fietsen en ouder worden zijn uitgelezen thema's voor een boek dat je in de zon leest, en de kans is groot dat het je zo aangrijpt, dat je meteen ook het vervolg - Ferrara - bestelt.

