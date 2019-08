De verticale tuin is in opmars. In steden dragen plantenmuren niet alleen hun steentje bij aan de luchtkwaliteit, ze hebben ook een positieve invloed op de voortplanting van vogels en insecten. Bovendien zijn groene gevels vaak een streling voor het oog. Een top vijf.

Caixaforum Museum (Madrid)

Museum en cultureel centrum Caixaforum is gehuisvest in een voormalige elektriciteitscentrale in Madrid en ligt tussen het Reina Sofia, het Prado en het Thyssen. De verticale tuin tegen de zijgevel van het gebouw is een echte eyecatcher. De groene gevel is ontworpen door de Franse kunstenaar en botanicus Patrick Blanc en was de eerste in zijn soort in Spanje. Meer dan 15.000 planten, van mossen tot begonia's, vinden hier hun habitat en overleven zowel winter als zomer dankzij het complexe bewateringssysteem.

Musée du Quai Branly (Parijs)

De groene gevel van het Musée du Quai Branly werd meteen na zijn introductie in 2004 een icoon omdat het zo'n schril contrast vormt met het Parijse stadslandschap. Ook deze muur is een vegetatief meesterwerk van de hand van de Franse botanicus Patrick Blanc. Het ontwerp is niet alleen mooi, het dient ook om de thermische en akoestische isolatie van het gebouw te versterken.

Universidad del Claustro de Sor Juana (Mexico)

De groene muur van de Universidad del Claustro de Sor Juana, een van de grootste universiteiten van Mexico-stad, is een waar kunstwerk in het historische centrum. Wie goed kijkt, zal tussen de welig tierende planten ook een fiets en een driewieler voor kinderen spotten.

Terminal 3, Changi Airport (Singapore)

Changi Airport in Singapore is uniek in zijn soort. De architecturale parel herbergt onder meer een cactus- en vlindertuin, de grootste indoorwaterval ter wereld (maar liefst 40 meter hoog) en verschillende 'levende' muren. De groene gevel in Terminal 3 is met zijn 100.000 planten dé blikvanger van de luchthaven. De verticale tuin beslaat in totaal een lengte van drie voetbalvelden.

Het Athenaeum Hotel (Londen)

Geen enkele voorbijganger passeert voorbij het Athenaeum Hotel zonder een blik te werpen op de uitgestrekte groene gevel die maar liefst tien verdiepingen van het gebouw beslaat. De verticale tuin, alweer gecreëerd door Patrick Blanc, draagt met zijn mix van zowel inheemse als exotische plantensoorten bij tot een meer biodiverse hoofdstad.