Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Nu de wereld opnieuw 'opent', kunnen we weer reisplannen maken.

Ontbijt aan hut

Unplugged Gent is een 'city hideaway': een cabin omgeven door bomen en tóch vlak bij de stad. Op ongeveer zeven kilometer rijden - of beter nog, fietsen - van het centrum staat een hutje in het groen, amper 27 vierkante meter groot maar mét slaapplek, keuken en douche. Het tiny house is een initiatief van stadsmedewerkers Rein De Paepe en Lieselot De Sutter, die voor het ontwerp aanklopten bij architect Tim Peeters. Je kunt je ontbijt zelf meebrengen of een mand aan deur bestellen. Vanaf 155 euro per nacht, unplugged.gent Welcome To My Garden is een relatief nieuw Belgisch onlineplatform waar kampeerders een gratis overnachtingsplek vinden. Het concept is gericht op slow travellers, niet op campers of caravans. Particulieren zetten hun tuin open voor iedereen met een tent en je boekt je spot via de website. Het idee ontstond toen we tijdens de lockdown enkel in België mochten reizen. De website is intussen gegroeid en vandaag vind je er ook heel wat slaapplekken in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en meer omringende landen. welcometomygarden.orgIn maart ontplofte in IJsland een vulkaan op het schiereiland Reykjanes. Het indrukwekkende schouwspel met roodgloeiende aarde en lavafonteinen is nog steeds te bezichtigen en voor veel toeristen een reden om het land te bezoeken. Aan de voet heerst intussen een feestsfeer. Er worden liederen gezongen en hotdogs gegrild. Hoelang de vulkaan nog actief blijft, is niet geweten, maar september is alvast een ideale maand voor een IJslandtrip. Op de website van Visit Iceland is de uitbarsting te volgen via een livestream. visiticeland.com/eruption