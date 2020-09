Thailand kan menig reiziger bekoren. Het Zuidoost-Aziatische land heeft parelwitte stranden voor zonnekloppers, koraalrijke wateren voor snorkelaars en majestueuze tempels voor cultuurfanaten. Ook sportieve toeristen zullen er voldaan van terugkeren: ze kunnen er trekken, duiken, klimmen, varen en surfen naar hartenlust.

Een jungle trekking in Khao Sok

In het zuiden van Thailand ligt het ongerepte regenwoud van het Khao Sok Nationaal Park, één van de mooiste plekken van het land. Het 160 miljoen jaar oude natuurpark is zo'n 740 vierkante kilometer groot, dus is het er nooit echt heel erg druk.

Het tropische woud heeft zoveel moois te bieden dat je het simpelweg te voet kan verkennen. Wel trek je de jungle het best in met een lokale gids die een heerlijke lunch gewikkeld in bananenbladeren op zak heeft. Leeftijd en conditie spelen geen rol, want de aangeboden trektochten variëren allemaal in lengte en zwaarte. Onderweg zie je kabbelende riviertjes, slingerende apen, kleurrijke vogels en hoge bomen verstrengeld met lianen.

Wie graag de jungle in het donker ontdekt, kan een 'night safari' boeken. Met een gids trek je 's avonds de jungle in om de nachtdieren te ontdekken die hun slaapplek verlaten. Je kan ook overnachten in het groen: op het meer zijn basic bamboo bungalows maar ook luxueuze rafthouses waar junglegeluiden jou in slaap zullen wiegen.

Khao Sok Nationaal Park © Getty

Wildwaterraften in Chiang Mai

Ben je wel te vinden voor een adrenalinekick? Een outdoor raftavontuur over de woeste Mae Taeng rivier door de jungle is een activiteit die je hart ongetwijfeld sneller zal doen slaan. De wilde rivier ligt in Noord-Thailand, in de buurt van het Chiang Dao National Park ten noorden van de stad Chiang Mai. Doorgaans word je opgehaald voor de deur van je hotel met een minibusje om je te brengen naar de beste rafting-plekken diep verscholen in de jungle.

Gedurende een tocht van ongeveer twee uur stuurt een ervaren gids achterop een opblaasbare boot het team aan en geeft die razendsnelle instructies om de stroomversnellingen, rotsblokken en verraderlijke watervallen te trotseren. Op die manier wordt er echt een groepsgevoel gecreëerd en leg je snel contact met de andere avonturiers in de boot.

Niet alleen zal je de kracht van de natuur van heel dichtbij ervaren, ook de schoonheid ervan zal je niet ontgaan. Zo zoef je langs takken die over het water hangen en wilde bananenbomen aan de oever terwijl er boven je hoofd roofvogels zweven op zoek naar prooien. Hoewel je ook meerdere dagen kan raften met overnachting bij lokale stammen in de jungle, zal je ongetwijfeld al voldaan zijn na een ééndaagse trip.

Raften over de woeste Mae Taeng rivier © Getty

Diepzeeduiken op Koh Tao

Thailand is een van de populairste plekken ter wereld om te duiken. Het prachtige eiland Koh Tao, gelegen in de Golf van Thailand, is omgeven door een azuurblauwe onderwaterwereld waar je kan zwemmen tussen kleurrijk koraal vol tropische vissen.

In principe kan je hier het hele jaar door duiken, maar het echte duikseizoen loopt van februari tot en met oktober. Op het eiland zijn meer dan veertig duikscholen te vinden, waar je tegen betaalbare tarieven een duikbrevet kan behalen. Duiken is ook een ideale activiteit voor wie alleen op reis is, want je daalt altijd af met een buddy en de cursus volg je in kleine groep.

Beginners kunnen hun onderwateravontuur het best aanvatten in de Japanese Gardens omwille van het relatief ondiepe water, terwijl Green Rock geliefd is onder de meer ervaren duikers. Bovendien heeft Koh Tao prachtige stranden (zoals Sairee) en baaien (zoals Haad Thien) met kristalhelder water waar het ideaal is om te snorkelen.

Diepzeeduiken op Koh Tao © Getty

Surfen op de golven van Khao Lak

Surfen wordt steeds populairder in Thailand, zowel bij toeristen als bij de lokale bevolking. Vooral in het drukbezochte Phuket zijn er veel faciliteiten, maar wie 60 kilometer naar het noorden reist, komt terecht in het afgelegen Khao Lak - qua sfeer een wereld van verschil. Khao Lak is in 2004 ernstig door de Tsunami getroffen maar ondertussen zijn er veel nieuwe resorts neergezet in het paradijselijke gebied.

Er zijn heel wat surfbare golven langs de 25 kilometer tellende kustlijn van Khao Lak, waaronder Na Nan, Thai Muang, Nang Thong, Bang Niang en Long Beach, waar je kan uitrusten in enkele leuke strandbars. Geen wonder dat de surfscene in Khao Lak steeds groter wordt, met populaire evenementen als de Khao Lak Surf Contest als bewijs.

Wel moet je ermee rekening houden dat de surfperiode loopt van april tot november, dus in de regentijd. De overige maanden is de zee over het algemeen erg vlak en dus te rustig om te surfen.

Surfen op Khao Lak © Getty

Klimmen in Krabi

In Krabi, gelegen aan de Andaman Zee in het zuiden van Thailand, is het landschap bezaaid met uitgestrekte natuurparken en reusachtige kalkrotsen. Vanuit Krabi Town kan je een longtail-boot nemen naar Railay Beach, een uitverkoren plek om je eerste klimervaringen onder begeleiding op te doen in Thailand.

De klimroutes op de rotsformaties langs het strand, voorzien van titanium-zekeringspunten, zijn gemiddeld tussen de 20 en 30 meter. Meestal begint de route relatief gemakkelijk, maar moet je al snel gladde wanden en diepe spleten in de steile rotsen trotseren.

Zelfs in zee staan er rotsen die je kan beklimmen. Waaghalzen halen hun plezier uit het zogenaamde 'Deep Water Soloing': een vorm van rotsklimmen waarbij geen touwen worden gebruikt omdat het water dient als bescherming wanneer je valt. Het is de bedoeling dat je, zodra je de top hebt bereikt, in het water duikt vanop zo'n 20 meter hoogte.

Klimmen in Krabi © Getty

In het zuiden van Thailand ligt het ongerepte regenwoud van het Khao Sok Nationaal Park, één van de mooiste plekken van het land. Het 160 miljoen jaar oude natuurpark is zo'n 740 vierkante kilometer groot, dus is het er nooit echt heel erg druk. Het tropische woud heeft zoveel moois te bieden dat je het simpelweg te voet kan verkennen. Wel trek je de jungle het best in met een lokale gids die een heerlijke lunch gewikkeld in bananenbladeren op zak heeft. Leeftijd en conditie spelen geen rol, want de aangeboden trektochten variëren allemaal in lengte en zwaarte. Onderweg zie je kabbelende riviertjes, slingerende apen, kleurrijke vogels en hoge bomen verstrengeld met lianen. Wie graag de jungle in het donker ontdekt, kan een 'night safari' boeken. Met een gids trek je 's avonds de jungle in om de nachtdieren te ontdekken die hun slaapplek verlaten. Je kan ook overnachten in het groen: op het meer zijn basic bamboo bungalows maar ook luxueuze rafthouses waar junglegeluiden jou in slaap zullen wiegen.Ben je wel te vinden voor een adrenalinekick? Een outdoor raftavontuur over de woeste Mae Taeng rivier door de jungle is een activiteit die je hart ongetwijfeld sneller zal doen slaan. De wilde rivier ligt in Noord-Thailand, in de buurt van het Chiang Dao National Park ten noorden van de stad Chiang Mai. Doorgaans word je opgehaald voor de deur van je hotel met een minibusje om je te brengen naar de beste rafting-plekken diep verscholen in de jungle.Gedurende een tocht van ongeveer twee uur stuurt een ervaren gids achterop een opblaasbare boot het team aan en geeft die razendsnelle instructies om de stroomversnellingen, rotsblokken en verraderlijke watervallen te trotseren. Op die manier wordt er echt een groepsgevoel gecreëerd en leg je snel contact met de andere avonturiers in de boot.Niet alleen zal je de kracht van de natuur van heel dichtbij ervaren, ook de schoonheid ervan zal je niet ontgaan. Zo zoef je langs takken die over het water hangen en wilde bananenbomen aan de oever terwijl er boven je hoofd roofvogels zweven op zoek naar prooien. Hoewel je ook meerdere dagen kan raften met overnachting bij lokale stammen in de jungle, zal je ongetwijfeld al voldaan zijn na een ééndaagse trip.Thailand is een van de populairste plekken ter wereld om te duiken. Het prachtige eiland Koh Tao, gelegen in de Golf van Thailand, is omgeven door een azuurblauwe onderwaterwereld waar je kan zwemmen tussen kleurrijk koraal vol tropische vissen. In principe kan je hier het hele jaar door duiken, maar het echte duikseizoen loopt van februari tot en met oktober. Op het eiland zijn meer dan veertig duikscholen te vinden, waar je tegen betaalbare tarieven een duikbrevet kan behalen. Duiken is ook een ideale activiteit voor wie alleen op reis is, want je daalt altijd af met een buddy en de cursus volg je in kleine groep. Beginners kunnen hun onderwateravontuur het best aanvatten in de Japanese Gardens omwille van het relatief ondiepe water, terwijl Green Rock geliefd is onder de meer ervaren duikers. Bovendien heeft Koh Tao prachtige stranden (zoals Sairee) en baaien (zoals Haad Thien) met kristalhelder water waar het ideaal is om te snorkelen.Surfen wordt steeds populairder in Thailand, zowel bij toeristen als bij de lokale bevolking. Vooral in het drukbezochte Phuket zijn er veel faciliteiten, maar wie 60 kilometer naar het noorden reist, komt terecht in het afgelegen Khao Lak - qua sfeer een wereld van verschil. Khao Lak is in 2004 ernstig door de Tsunami getroffen maar ondertussen zijn er veel nieuwe resorts neergezet in het paradijselijke gebied. Er zijn heel wat surfbare golven langs de 25 kilometer tellende kustlijn van Khao Lak, waaronder Na Nan, Thai Muang, Nang Thong, Bang Niang en Long Beach, waar je kan uitrusten in enkele leuke strandbars. Geen wonder dat de surfscene in Khao Lak steeds groter wordt, met populaire evenementen als de Khao Lak Surf Contest als bewijs. Wel moet je ermee rekening houden dat de surfperiode loopt van april tot november, dus in de regentijd. De overige maanden is de zee over het algemeen erg vlak en dus te rustig om te surfen.In Krabi, gelegen aan de Andaman Zee in het zuiden van Thailand, is het landschap bezaaid met uitgestrekte natuurparken en reusachtige kalkrotsen. Vanuit Krabi Town kan je een longtail-boot nemen naar Railay Beach, een uitverkoren plek om je eerste klimervaringen onder begeleiding op te doen in Thailand. De klimroutes op de rotsformaties langs het strand, voorzien van titanium-zekeringspunten, zijn gemiddeld tussen de 20 en 30 meter. Meestal begint de route relatief gemakkelijk, maar moet je al snel gladde wanden en diepe spleten in de steile rotsen trotseren.Zelfs in zee staan er rotsen die je kan beklimmen. Waaghalzen halen hun plezier uit het zogenaamde 'Deep Water Soloing': een vorm van rotsklimmen waarbij geen touwen worden gebruikt omdat het water dient als bescherming wanneer je valt. Het is de bedoeling dat je, zodra je de top hebt bereikt, in het water duikt vanop zo'n 20 meter hoogte.