Belgisch designtalent in de prijzen: Nedda El-Asmar, Jonas Van Put, ETAP Lighting en Atelier Vierkant winnen Henry van de Velde Awards 2025

Op dinsdag 21 januari 2025 deelde Flanders DC voor de 31ste keer de Henry van de Velde Awards uit. Ontdek hier welke designers en bedrijven er allemaal een prijs mee naar huis mochten nemen.

De Henry van de Velde Awards, die al 31 jaar uitgereikt worden, zetten jaarlijks Belgische ontwerpers en bedrijven in de schijnwerpers. Deze designawards erkennen het belang van design in het verbeteren van zowel de esthetische als functionele aspecten van onze samenleving en economie.

Ontdek hieronder alle hoofdprijzen van de Henry van de Velde Awards 2025.

Lifetime Achievement Gold Award: Nedda El-Asmar

Nedda El-Asmar wordt bekroond voor haar meer dan 30 jaar durende carrière als ontwerper, waarin ze ambacht en innovatie combineert. Haar werk, variërend van bestek tot alledaagse gebruiksvoorwerpen, is wereldwijd erkend en invloedrijk. Ze speelt ook een belangrijke rol in het onderwijs, waarmee ze het talent van de toekomst mee vormgeeft.



In 2007 werd ze verkozen tot Designer van het Jaar door Biënnale Interieur en Knack Weekend/ Le Vif Weekend.

Central Park / Puiforcat / Nedda El-Asmar / 2000

Young Talent Gold Award: Jonas Van Put

Jong designtalent Jonas Van Put wordt bekroond voor zijn experimentele ontwerpen die esthetiek en functionaliteit combineren. Zijn werk nodigt gebruikers uit tot interactie. Van Put ziet heil in cocreatie: ‘Het is voor mij de meest waardevolle manier om een project te realiseren. Dan wordt het onmiddellijk door meer mensen gedragen, wat de kwaliteit ten goede komt. Sinds de start van mijn praktijk omring ik mij met gemeenschappen van ontwerpers en makers.’

BuzziJungle van Jonas Van Put © BuzziSpace

Company Gold Award: Atelier Vierkant

Atelier Vierkant ontvangt de prijs voor zijn innovatie en vakmanschap in keramiek. Wat startte als klein familiebedrijf is uitgegroeid tot een internationaal erkende speler, met een sterke focus op duurzaamheid en export. Het design en de productie gebeuren nog steeds in België.

Atelier Vierkant © Cafeine Atelier Vierkant © Valerie Clarysse

Ecodesign by OVAM Gold Award: ETAP Lighting

ETAP Lighting wint voor zijn circulaire bedrijfsmodel “Circular Light as a Service”, dat verlichting als dienst aanbiedt en zich richt op het verlengen van de levensduur van producten door onderhoud en hergebruik.

ETAP Lighting bij Arcelor Mittal

Business Innovation Gold Award: Open Access Breast Couch

Dit ontwerp voor een platform voor borstradiotherapie, ontwikkeld door Max Schoepen en Radion-D in opdracht van UZ Gent, zorgt voor een nauwkeurigere bestraling, waardoor schadelijke neveneffecten voor de patiënt worden verminderd. Het heeft belangrijke medische en ergonomische voordelen.

Open Access Breast Couch

Consumer Gold Award: Urbanisto

Urbanisto, een design van Dott Achilles, is een modulaire elektrische fiets die zich aanpast aan de behoeften van de gebruiker. Het innovatieve ontwerp vermindert kosten door het gebruik van één elektrisch aandrijfsysteem voor verschillende fietsmodellen.

Urbanisto Urbanisto

Crafts by Bokrijk Gold Award: Guided by Tiles

Dit tegelontwerp van Dear Reader, bedoeld voor de renovatie van theater Le Vilar, combineert vakmanschap en innovatie. De tegels – die woorden, pijlen en tekeningen vormen – fungeren als signalisatie en kunstintegratie, wat bijdraagt aan de beleving van de ruimte.

uided by Tiles © Corentin Haubruge

Design Research Gold Award: Phonobet

Phonobet is een alfabetontwerp dat de uitspraak van een onbekende taal helpt vergemakkelijken door lettervormen aan te passen op basis van de mondbeweging bij de uitspraak van klanken.

Phonobet

Environment Gold Award: Gent Waste Brick for DING

Deze circulaire gevelsteen, ontwikkeld door BC materials voor het Design Museum Gent, wordt gemaakt van afvalmaterialen uit de regio en draagt bij aan duurzame bouwpraktijken. Er komt geen oven aan te pas, waardoor het productieproces properder is dan gebruikelijk.

DING

Graphics Gold Award: Musée de la Mémoire ‘PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE’®

Het kunstenaarsboek van Joëlle Tuerlinckx vertelt het verhaal van een museum zonder muren, met een grafisch ontwerp dat de evolutie van dit bijzondere museum vastlegt.

Musée de la Mémoire © Guy Philippart

Habitat Gold Award: PureAura

Dit compacte en goedkope luchtreinigingsapparaat, ontworpen door Dott Achilles, verbetert de luchtkwaliteit in kleine ruimtes zoals appartementen, en vermindert gezondheidsrisico’s voor bewoners.

PureAura

Spaces Gold Award: Mensgericht Design: Stadskantoor Gent

Het ontwerp van dit stadskantoor legt de nadruk op “mensgericht design”, wat resulteerde in een inclusief en inspirerend gebouw dat als voorbeeld kan dienen voor andere organisaties.

Mensgericht Design Stadskantoor Gent © Hooked Visuals

Public by Nationale Loterij Gold Award: Open Access Breast Couch

Dit project werd door het publiek gekozen als winnaar vanwege de duidelijke maatschappelijke impact. Het ontwerp zorgt voor een nauwkeuriger en veiliger bestralingstraject in borstkankerbehandelingen.

Meer info over de Henry van de Velde awards via henryvandevelde.be