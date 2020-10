Wanneer architecten een gebouw ontwerpen, willen ze niet alleen dat het er vanaf de grond mooi uitziet, maar ook vanuit de lucht. Die bovenkant zien we eigenlijk nooit. Deze beelden tonen je enkele wereldberoemde bouwwerken zoals vogels ze zien.

Sydney Opera House

. © Buget Direct

The Gerkin in Londen

. © Buget Direct

Eiffeltoren in Parijs

. © Buget Direct

Vrijheidsbeeld in New York

. © Buget Direct

Colosseum in Rome

. © Buget Direct

Shwedagon Pagode in Rangoon, Myanmar

. © Buget Direct

