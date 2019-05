Het is fascinerend om bouwwerken te bezoeken die honderden, soms al duizenden jaren overleefd hebben. Maar het valt niet mee om je voorstellen hoe die plaatsen er in hun hoogtijdagen uitzagen. Deze gifs nemen je mee terug naar de tijd dat ze nog volledig overeind stonden.

Het Parthenon in Athene

Het Parthenon is de tempel op de 156 meter hoge Akropolis heuvel in Athene. De tempel, gebouwd vanaf 447 voor Christus, was gewijd aan Pallas Athena, godin van de hemel, wijsheid, kunst en oorlog en vrede. Tijdens de Grote Turkse Oorlog raakte de tempel in 1687 zwaar beschadigd, maar gelukkig bleef een flink deel overeind staan. Tegenwoordig behoort het tot de belangrijkste attracties in Athene. En zo zag het Parthenon eruit in de dagen dat het bouwwerk nog volledig intact was.

Nohoch Mul in Coba, Mexico

Coba is een Mayastad op het Yucatan schiereiland. De stad werd waarschijnlijk gebouwd rond het begin van onze jaartelling en bereikte zijn hoogtepunt rond het jaar 600 toen er zo'n 50.000 mensen woonden. In de tijd van de Spaanse veroveringen in de zestiende eeuw raakte de stad in verval. Pas eeuwen later werd de stad door wetenschappers ontdekt omdat deze zo diep verscholen ligt in de jungle. Sinds 1973 kunnen ook toeristen Coba bezoeken. De 42 meter hoge Nohoch Mul piramide is de op een na hoogste Mayapiramide ter wereld. Zie hoe de piramide eruitzag voordat de Spanjaarden een einde maakten aan het leven in Coba.

Tempel van Jupiter in Pompeii

Deze tempel gewijd aan de belangrijkste Romeinse God Jupiter, was het religieuze centrum van het stadje Pompeii aan de voet van de Vesuvius. Toen deze vulkaan in het jaar 79 uitbarstte verdween het hele stadje onder de as en dus ook deze tempel. Pas in de zestiende eeuw werd Pompeii herontdekt. Tegenwoordig trekt het stadje zo'n drie miljoen bezoekers per jaar.

Milecastle 39, een deel van Hadrian's Wall

De Romeinse keizer Hadrianus liet deze muur van de oost- naar de westkust van het Verenigd Koninkrijk bouwen, waarschijnlijk om het Romeinse Rijk te beschermen tegen invallen van de Picten vanuit Schotland. Overal langs de muur liet hij forten neerzetten. Omdat er telkens ongeveer een Romeinse mijl (1478 meter) tussen zat, worden ze mijlkastelen (milcastles) genoemd. Delen van deze forten zijn nu nog zichtbaar, maar hier kan je zien hoe zo'n fort er in zijn geheel uitzag.

Luxortempel in Egypte

De Luxortempel werd al in 1380 voor Christus gebouwd in opdracht van farao Amenhotep III. Latere farao's zoals Toetanchamon en Ramses II lieten het tempelcomplex uitbreiden met onder andere een ingang met pilaren, een binnenplaats en een dromos (een weg met aan weerszijden beelden van sfinxen). De Luxortempel behoort tot de belangrijkste en indrukwekkendste bouwwerken uit het oude Egypte.

Piramide van de Zon in Teotihuacán, Mexico

De stad Teotihuacán werd gebouwd tussen de eerste en zevende eeuw en telde in zijn bloeidagen 125.000 inwoners. Deze inwoners blijven tot op de dag van vandaag een groot mysterie. We weten weinig over ze, maar kunnen wel zien welke indrukwekkende tempels ze konden bouwen. Dat geldt in het bijzonder voor deze enorme Piramide van de Zon met afmetingen van 225 bij 225 meter en een hoogte van 72 meter.

Area Sacra di Largo Argentina - Tempel B in Rome

Op het Marsveld in Rome stonden vroeger vier tempels. Tempel B, ook bekend als Tempel van het geluk van deze dag, is de meest recente van de vier en werd rond 100 voor Christus gebouwd. Zes van de achttien pilaren staan nog overeind. Hier kan je zien hoe de tempel eruitzag met alle achttien pilaren.