In het tweede deel van de EIB Klimaatenquête 2021-2022 is onderzocht wat mensen vinden van klimaatverandering in een snel veranderende wereld. Opvallende vaststelling: er zit een kloof tussen denken en doen.

In een tweede bevraging van de Europese Investeringsbank (EIB) rond klimaat lag de nadruk op het individuele gedrag van burgers en wat zij zelf doen om klimaatverandering tegen te gaan. Wie enkel naar het antwoord op een van de vragen kijkt, kan concluderen dat de oplossing van het klimaatprobleem nabij is: 78 procent van de Belgen vindt dat zij in het dagelijks leven alles doen wat in hun vermogen ligt om klimaatverandering tegen te gaan, goed voor het Europees gemiddelde. Helaas vinden de meesten van de bevraagde Belgen dat hun landgenoten niet dezelfde effort als zij doen. We hebben toch nog een tandje bij te steken dus.

Dat wil een significante groep wel doen: 63 procent van de autokopers zegt dat zijn volgende auto elektrisch of hybride zal zijn, 44 procent laat de klimaatverandering meespelen bij het zoeken naar een job en 43 procent zegt tweedehands kleren te kopen in plaats van nieuwe. Nog veelbelovender wordt het wanneer je naar de antwoorden van de jongeren kijkt: voor 57 procent van hen is tweedehands kledij ingeburgerd, 56 procent wil geen job die bijdraagt aan de klimaatverandering en maar liefst 63 procent houdt rekening met de problematiek bij het uitstippelen van de reisplannen.

Toch knelt het schoentje. Want tegelijk geeft 56 procent van diezelfde jongeren toe volgende zomer met het vliegtuig op vakantie te zullen gaan. 27 procent geeft zelfs aan een verre bestemming te kiezen. Groene voornemens of vaak denken aan het klimaat leidt dus lang niet altijd tot klimaatvriendelijke keuzes.

Dat weerhoudt de initiatiefnemers van de enquête er echter niet van om vooral te onthouden dat de intenties goed zijn. Zo zegt Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB: 'Ondanks enkele duidelijke verschillen tussen de generaties, neigen de mensen in de Benelux steeds meer naar duurzamere mobiliteits- en consumptiegewoonten om klimaatverandering aan te pakken.' Daar mag dus iets tegenover staan: 'Als klimaatbank van de EU is het een van de belangrijkste taken van de EIB om innovatieve projecten te financieren die zich richten op elektrische mobiliteit en op andere duurzame mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan een koolstofarme toekomst voor iedereen.'

