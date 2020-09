Tui, de grootste reisorganisator in België, zal nog steeds geen reizen naar rode zones aanbieden. Die zones zijn vanaf vrijdag door de overheid niet langer verboden, maar een bezoek wordt wel strikt afgeraden.

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin kondigde maandag aan dat het vanaf vrijdag niet langer verboden is om naar rode zones met een verhoogd coronarisico te reizen. De rode bestemmingen zijn vanaf dan 'strikt afgeraden', en het blijft verplicht om bij terugkeer een test te ondergaan en in quarantaine te gaan.

Reisgroep Tui gaat niet meteen zijn aanbod naar bijvoorbeeld Spanje, dat bijna helemaal rood kleurt, weer activeren. 'De teneur is hier dat het voor de reiziger uiteindelijk draait om de praktische gevolgen van een rode zone en niet de omschrijving ervan', zegt Tui-woordvoerder Piet Demeyere. 'Zolang die verplichte twee weken quarantaine aanhoudt voor die regio's, heeft het weinig zin om er aanbod op te lanceren.'

Twijfelachtige basis

'Zelfs als een land of regio streng wordt afgeraden, blijft het volstrekt logisch dat een reiziger daar liever niet heen reist en we zijn reis dus toch moeten annuleren', aldus nog de woordvoerder. 'Dit creëert voor Tui dan weer een te twijfelachtige basis om de vluchten met een redelijke bezetting uit te voeren.'

Tui vliegt vanuit België nog wel van en naar Alicante en Malaga in Spanje, maar die vluchten worden volgens Demeyere vooral gebruikt door Belgen die terug willen keren naar hun thuisland. Er zijn geen plannen om dat vluchtaanbod uit te breiden.

Lees ook: De 25 meest afgelegen plaatsen ter wereld

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin kondigde maandag aan dat het vanaf vrijdag niet langer verboden is om naar rode zones met een verhoogd coronarisico te reizen. De rode bestemmingen zijn vanaf dan 'strikt afgeraden', en het blijft verplicht om bij terugkeer een test te ondergaan en in quarantaine te gaan. Reisgroep Tui gaat niet meteen zijn aanbod naar bijvoorbeeld Spanje, dat bijna helemaal rood kleurt, weer activeren. 'De teneur is hier dat het voor de reiziger uiteindelijk draait om de praktische gevolgen van een rode zone en niet de omschrijving ervan', zegt Tui-woordvoerder Piet Demeyere. 'Zolang die verplichte twee weken quarantaine aanhoudt voor die regio's, heeft het weinig zin om er aanbod op te lanceren.' Twijfelachtige basis'Zelfs als een land of regio streng wordt afgeraden, blijft het volstrekt logisch dat een reiziger daar liever niet heen reist en we zijn reis dus toch moeten annuleren', aldus nog de woordvoerder. 'Dit creëert voor Tui dan weer een te twijfelachtige basis om de vluchten met een redelijke bezetting uit te voeren.' Tui vliegt vanuit België nog wel van en naar Alicante en Malaga in Spanje, maar die vluchten worden volgens Demeyere vooral gebruikt door Belgen die terug willen keren naar hun thuisland. Er zijn geen plannen om dat vluchtaanbod uit te breiden.