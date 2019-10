Dit zijn volgens Airbnb de trending bestemmingen in 2020

2. Bilbao in Spanje: groei van 402 procent.

Als er één stad is die een radicale transformatie heeft ondergaan is het Bilbao wel en dat is grotendeels te danken aan de komst van één museum: het door Frank Gehry ontworpen Guggenheim Museum. Vroeger was Bilbao een grauwe industriestad, nu een bloeiende culturele hub met als kers op de taart de bekroning als 'European City of the Year' in 2018.

