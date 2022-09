Slapen op een vlot: op citytrip in de Limburgse Maasvallei

Journaliste Veerle Helsen reist langs zeeën, rivieren en meren. In Knack Weekend bundelt ze elke maand de beste tips op een postkaart. Deze keer houdt ze halt aan de meanderende Maasvallei in Limburg.

Waar

De Maasvallei en Maasplassen zijn een uitgestrekt netwerk van rivieren, meren, havens en dagstranden in het noordoosten van Limburg.

rivierparkmaasvallei.eu

Maasvallei © getty images

Waterplezier

De regio is een van de grootste watersportgebieden van het land: je kunt er kanoën, waterskiën, kajakken, zwemmen, zeilen, suppen, foilen of wakeboarden.

Geruisloos over de Maas in een fluisterboot © GF

Vlotjes varen

Bij Sail Center Limburg verhuren ze kampeervlotten met vier slaapplekken, een kookpit en een barbecue op het dek. Je krijgt bij vertrek een vaarkaart met de mooiste routes, aanlegsteigers of dorpen om te bezoeken. Een vaarbewijs heb je niet nodig en de vlotten zijn makkelijk bestuurbaar. ’s Morgens baantjes trekken in de wilde natuur, het kan hier zomaar.

sailcenterlimburg.com/home/overnachten/treibgutvlot

Vlot met barbecue, bij Sail Center Limburg © GF

Het witte stadje

Thorn is een klein Nederlands dorp aan de oevers van de Maas. Het staat bekend als het witte stadje wegens de feeërieke wit geschilderde huizen. Te bereiken met de fiets of auto, maar leuker is aanmeren met het vlot.

hartvanlimburg.nl/nl/thorn-het-witte-stadje

Thorn © GF

Terroir

Al varend op het vlot kan het zomaar zijn dat je wijnranken passeert. Op de oevers van de Maas groeien op verschillende plaatsen de pinotdruiven van wijndomein Aldeneyck, in het hart van de Maasvallei. Het domein is open voor bezoekers, of je bestelt een glaasje bij Bloemen Anthos (lees ook hieronder), waar enkele flessen op de kaart staan.

wijndomein-aldeneyck.be

Rivierpark Maasvallei © GF

Plukgeluk

De Zoenebloem is een pluktuin waar bezoekers verse bloemen kunnen oogsten of drogen. Een initiatief van kruidenteelster Tine Jansen, die hier ook workshops en veldateliers organiseert.

dezoenebloem.be

Bloemen Anthos

Mag er nog een bloemetje meer zijn? Bloemen Anthos is een dromerige bloemenwinkel in Maaseik met een kleine lunch- en ontbijtkaart.

Tussen heide en duinen

Vlak bij de Maasvallei vind je het Nationaal Park Hoge Kempen, 12.000 hectare natuurpracht met eindeloze dennenbossen, paars gekleurde heide of glooiende duinen. Met 440 kilometer wandelpaden weet je hier wat gedaan.

nationaalparkhogekempen.be

Nationaal Park Hoge Kempen © GF

Infinity pool

Aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen ligt het Terhills Resort by Center Parcs, met cottages aan het water en zowaar een infinity pool over het meer.

centerparcs.be