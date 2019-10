Na de aankondiging eind september dat Saoedi-Arabië toeristische visa zal beginnen uitreiken, raakt nu bekend dat het conservatieve land zich soepeler zal opstellen voor toeristen. Ook ongetrouwde koppels en alleen reizende vrouwen zullen er nu een hotelkamer kunnen boeken.

In het verleden moesten paren die een hotelkamer wilden huren, bewijzen dat ze getrouwd waren, maar 'dit is niet langer vereist voor de toeristen', staat in een omzendbrief van de Saoedische overheid. Daarbij wordt ook toegevoegd dat Saoedische vrouwen de mogelijkheid hebben om alleen hotelkamers te huren.

Hervormingsprogramma

Saoedi-Arabië kondigde op 27 september aan voor het eerst toeristische visa uit te reiken. Zo wil het koninkrijk het land toegankelijk maken voor vakantiegangers, om de inkomsten te diversifiëren. Momenteel is Saoedi-Arabië volledig afhankelijk van olie. Tot op heden gaf Riyad enkel islamitische pelgrims, expats en sinds kort ook toeschouwers van sport- en cultuurevenementen een visum. De toeristische ontwikkeling is een van de voornaamste pijlers van het hervormingsprogramma van kroonprins Mohammed ben Salman.

Eerder deze zomer kondigde de regering aan dat Saoedische vrouwen van 21 jaar of ouder binnenkort geen toestemming meer nodig hebben van een mannelijke voogd om te kunnen reizen. Toch wijzen critici erop dat het bestaande systeem van voogdijschap, waarbij mannen zo goed als alle macht behouden over hun vrouwelijke familieleden, nog lang niet is verdwenen in het uiterst conservatieve koninkrijk.