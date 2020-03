Belgen moeten voortaan geen visumkosten meer betalen voor een verblijf in Rwanda tot 30 dagen.

Belgen moeten voortaan geen visumkosten meer betalen voor een verblijf in Rwanda tot 30 dagen. Dat maakte de Rwandese ambassade bekend en het wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken. De Belg krijgt zijn visum bij aankomst in het Oost-Afrikaanse land.

De beslissing van de Rwandese ministerraad dateert al van 6 maart. Het visum wordt gratis gemaakt voor alle inwoners van landen van de Afrikaanse Unie, de Commonwealth en van de Internationale Organisatie van de Francophonie, waaronder dus ook ons land.

Rwandezen die in het buitenland wonen en de dubbele nationaliteit hebben, kunnen voortaan hun nationale identiteitskaart gebruiken om naar Rwanda te reizen.

Rwanda wil zijn politiek van openheid hiermee kracht bij zetten. President Paul Kagame liet eerder al verstaan dat hij meer bezoekers en investeerders naar zijn land wil halen.

