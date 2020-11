Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Ze roadtript naar bestemmingen dichtbij en verzamelt reistips voor nu of straks. Deze week: papieren inspiratie.

1. Op hazelnotenjacht

De Belgische journaliste Jana Elza Wuyts woont in de Belgische Eifelregio, ten oosten van de Ardennen aan de grens met Duitsland en Luxemburg. In een dorp met vijftig huizen en vier boerderijen. Ze schreef tien kortverhalen over haar leven in de Oostkantons en bundelde die in de e-guide Groeten uit de Eifel, die je gratis kunt downloaden op haar website. Het is geen klassieke reisgids en toch staat hij vol reistips. Jana geeft een gedetailleerde inkijk in een regio die te weinig op onze radar verschijnt. Over onkruid dat er geen is, trompetterende kraanvogels en verstopte hazelnoten. janaelza.com Fjord is een Nederlandse uitgeverij die 'frisse boeken voor buitenmensen' maakt. Ze publiceerden net hun eerste twee edities. Buitenluchtleven bundelt wandelingen in Nederland langs natuurgebieden, nationale parken of onverwacht groen in de stad. In het tweede boek, Weekenden aan het water, gaan zeven journalisten op zoek naar reistips op, rond en in het water, ergens tussen Schiermonnikoog en De Haan. Onder meer de Belgische schrijvers Toni De Coninck en Marie Monsieur schreven een bijdrage. Buitenluchtleven en Weekenden aan het water, uitgeverijfjord.com, respectievelijk 20 en 22,50 euro. In het koffietafelboek Elements, In Pursuit of the Wild gaan Laura Pendlebury en Mirko Nicholson op zoek naar locaties waar de natuur je nog overdondert. Ze maakten een avonturengids over plekken weg van de wereld, zoals de Faeröer, uithoeken van Scandinavië of Schotland. Laura en Mirko zijn de oprichters van het Britse Rucksack Magazine, een onlinemagazine dat twee keer per jaar ook op papier verschijnt. Zij schrijft, hij fotografeert en samen doen ze aan visuele storytelling. De 240 pagina's bundelen vooral krachtige beelden die een winterse toon zetten. Elements, In Pursuit of the Wild, Laura Pendlebury, Lannoo, 34,99 euro.