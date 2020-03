Wie een reis geboekt heeft en vragen heeft over de mogelijke gevolgen van het coronavirus op die reis, kan daarvoor terecht op de website van de FOD Economie.

De informatie daar wordt permanent bijgewerkt in functie van nieuwe vragen, laat minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) weten. Ook ondernemers met vragen kunnen er terecht.

De coronavirusepidemie heeft heel wat gevolgen voor reizigers. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben bijvoorbeeld al vluchten geannuleerd, of mensen willen de reis zelf annuleren uit voorzorg.

Wie daar vragen over heeft kan daarvoor terecht op de website van de FOD Economie. Via de tabs 'impact van het coronavirus' en 'gevolgen voor reizigers' geeft de overheidsdienst antwoorden op de meest gestelde vragen. De website wordt regelmatig bijgewerkt in functie van nieuwe vragen, zegt minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle.

Goed geïnformeerd

Ook ondernemingen met vragen kunnen trouwens terecht bij de FOD, maar dan via de tab 'gevolgen voor ondernemingen'. 'We willen dat bedrijven en consumenten goed geïnformeerd zijn', zegt Muylle. 'Zowel reizigers als ondernemingen zitten met vragen of voelen de impact van het virus. Wat kan ik doen als bedrijf als de productie wordt verhinderd als gevolg van het virus? Wat zijn mijn rechten als reizigers wanneer mijn reis of vlucht wordt geannuleerd? Voor antwoorden op die vragen kan men terecht op de website van de FOD Economie, die regelmatig zal worden bijgewerkt.'

