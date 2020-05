Onze redactie verzamelt de beste initiatieven om te reizen in deze bizarre tijden. Deze week: Belgische reisorganisaties gooien het roer om en trekken op verkenning in eigen land.

WAT: vuurtje stoken en boslekkers plukken. Hola Pola is een Belgische reisorganisatie die in andere omstandigheden originele wereldreizen voor gezinnen uitstippelt. Hola Pola lanceert nu een Plan B, met de B van België. De Vlaamse gidsen Peter en Armelle nemen je deze zomer mee into the wild: vijf dagen op een Ardense boerderij, omringd door heuvels en bossen. Op het programma: rotsklimmen, spoorzoeken, vuurtje stoken en eetbaar boslekkers plukken. 5 dagen volpension 995 euro per persoon, alle activiteiten inbegrepen, prinsvanholapola.be WAT: rugzaktoerist langs de GR5. Bunkhouse, een reisorganisatie die deel uitmaakt van het Zuiderhuis, trekt in eigen land de wandelschoenen aan. Ze volgt vier zomerweekends het spoor van de GR5, een langeafstandswandelpad tussen Hoek van Holland en Nice. In België passeer je onder meer langs Kalmthout en Westmalle, maar er zijn ook minder bekende passages in Limburg en Luik, zoals de dorpjes Kanne en Eben-Emael. Dwars door bossen, stuifduinen en heidelandschappen. Overnachten doe je op campings en in herbergen. 165 euro voor een begeleid weekend volpension, bunkhouse.travel WAT: kampeervakantie voor waterratten. De Leuvense watersportspecialist BoardX organiseert in de zomermaanden Lake Resort Dock 79, een familiekamp niet ver van de Franse grens. De locatie is een indrukwekkend meer in Saint-Ghislain, Henegouwen. Met een kabellift op het meer, obstakelparcours in het water, boomklimroute, skateramp, trampolinepark én zwemvijver kan de (water)pret in Dock 79 niet op. Je verblijft in een (eigen) tent, camper, luxelodge of het tipiresort. Weekprijs vanaf 507 euro voor 2 personen in een tent, inclusief ontbijt, (watersport)activiteiten en kinderanimatie, boardx.be