Reizen in je hoofd, daar zijn boeken perfect voor. Of het nu een druilerige zomerdag is, dan wel een zonovergoten zwembadweertje, een boek voert je weg naar verre oorden en doet je spannende avonturen beleven. Wij verzamelden boekentips, oud en nieuw, die je in je hoofd doen reizen, telkens rond een ander thema. Deze week: de zee.

De prijswinnaar

Soms lijkt de samenvatting van een boek te gek voor woorden. Wat denk je van: een jongen en een tijger op een bootje in de Grote Oceaan. En toch is dit de heel korte samenvatting van een van de meest succesvolle boeken van 2001. De jongen komt uit een Indiase circusfamilie, de tijger uit dat circus en na een schipbreuk komen ze dus samen op een reddingsboot terecht. Religie, filosofie en een soms speelse taal, en hier en daar een overlevingstip, je zal van deze oceaantrip genieten.

Een vader gaat zeilen met zijn dochter van 7, Maria, ze vertrekken in Noord-Denemarken richting Nederland, en dan gebeurt er iets dramatisch. Meer kunnen we niet weggeven, want dan bederven we je leesplezier, maar dit boek van journalist Toine Hermans zal iedereen die een kind heeft en zelfs wie er geen heeft naar de keel grijpen. De Noordzee zal er nooit meer hetzelfde uitzien.Op zee, van Toine Heijmans, 2014Misschien heb je het gelezen voor je Engelse les, ooit. Misschien heb je een van de verfilmingen gezien. Misschien is het gewoon tijd om dit boek eindelijk eens te lezen. Het verhaal van een zeevaarder en zijn jacht op een witte potvis was geen groot succes toen het in de 19e eeuw verscheen, maar ondertussen stellen literatuurkenners dat het een belangrijke bijdrage is aan de Amerikaanse literatuur en misschien ook wel het beste boek ooit geschreven over de zee.Moby Dick, Herman Melville,1851Niets zo spannend als een huwelijksnacht, toch als de seksuele revolutie nog moet gebeuren en je Florence en Edward bent, twee jonge, onervaren versgehuwden. We lezen hoe ze kennis hebben gemaakt en we leren over de door ongeschreven regels gestuurde Britse klassemaatschappij waar ze in leven en we voelen vooral mee met wat er in hun hoofd gebeurt in een hotelkamer aan Chesil Beach, aan de Britse Zuidkust. Het is geen ontspannend strandboek, maar je zal het niet gauw vergeten. Aan Chesil Beach, Ian MC Ewan, 2007.De Engelse titel van dit boek is de Shelly Bay Ladies Swimming Circle, wat zo veel duidelijker zegt wat voor boek dit is. Vier jonge en niet zo jonge vrouwen vinden elkaar al zwemmend in Shelly Bay, in kleinstedelijk Australië. Gebroken harten, warme vriendschappen, een blogger omschreef het als opkrullen onder een warme badhanddoek na een ijskoude dip in de oceaan.De zwemclub van Shelly Bay, door Sophie Green, Een weduwnaar keert terug naar het pension aan de Ierse zee waar hij als tiener vaak kwam, om de dood van zijn vrouw te verwerken. De zee leent zich voor het ophalen van herinneringen en mijmeren over wat anders had kunnen lopen, en dat is wat Max, een kunstcriticus, dan ook doet. Dit is geen snelle roman, integendeel, maar dat vertraagt je als lezer ook. Banville slaagt er bovendien in om je door zijn zintuiglijke beschrijvingen echt naar de Ierse kust mee te voeren.De Zee, John Banville, 2005Geen roman, maar een boek dat je een fantastisch gevoel geeft, dus mocht het in dit lijstje. Rayner en Moth runnen een gasthuis als een slechte financiële beslissing hen zuur opbreekt, en Moth bovendien te horen krijgt dat hij een zeldzame hersenziekte heeft. Ze worden thuisloos en besluiten dan maar te gaan wandelen, het hele South West Coast Path van Zuid-Engeland. Het pad gaat over stranden en kliffen op en neer, net als de gemoedstoestand van de wandelaars, maar al stappend laten ze de wanhoop achter zich. Je zal glimlachen bij het lezen, en genieten van de zeezichten onderweg.Het Zoutpad, Rayner Winn, 2019Wil je niet alleen de zee op, maar ook in de tijd reizen, dan neemt Stuart Turton je mee naar 1634. Je scheept in Amsterdan in op de Saerdam, een Oost-Indiëvaarder van de VOC. Een van de andere passagiers is de gerespecteerde detective Samuel Pipps, die in ketenen aan boord is gesleurd en op de bestemming zal worden geëxecuteerd. Zijn assistent Arent Hayes scheept ook in, vastbesloten de onschuld van zijn kameraad te bewijzen. En dan is er nog de gouverneur-generaal, die zowel zijn echtgenote, een vrouw met een geheim, als zijn minnares mee heeft. Moord, gotische chaos en samenzweringen, dit is een rollercoaster van een boek dat je naar adem doet happen. Een beetje alsof je overboord bent gevallen van de Saerdam. De duivel en de duistere diepte, van Stuart Turton, 2020Een boek dat prachtig geschreven is en je weer heel even een adolescent doet zijn, en dat in de schitterende omgeving van een Italiaans eilandje in de golf van Napels. Dit boek moet je lezen deze zomer. Arturo droomt van zijn moeder, die stierf bij zijn geboorte, en kijkt op naar zijn flamboyante vader. Als die met een nieuwe bruid thuiskomt na alweer een reis, wordt Arturo overweldigd door jaloezie en woede. Fans van Fellini zullen smullen van de Italiaanse personages en de schitterende sfeerschepping. Dit boek verscheen in 1957, maar wordt nu heruitgegeven.Het eiland van Arturo, Elsa Morante, 1957/2021Een Duitse zestiger, de tante Poldi uit de titel, verruilt München voor Sicilië. Ze is vast van plan om te genieten van het zeezicht, het lekkere eten en de zon, maar La Dolce Vita en de eindeloze proseccootjes duren niet lang, want haar tuinman Valentino verdwijnt en dus moet ze op onderzoek uit. Ze ontdekt onder andere de aantrekkelijke Inspecteur Vito Montana en transformeert in een Beierse Miss Marple met een oogje voor de Italiaanse mannen.Tante Poldi en de Siciliaanse leeuwen, van Mario Giordano, 2020Drie lichtwachters die ergens begin jaren zeventig in Cornwall verdwijnen en een schrijfster die 20 jaar later op zoek gaat naar het verhaal achter hun verdwijning, dat klinkt als een klassieke misdaadroman. Maar de debuutroman van Emma Stonex is veel meer dan dat. De drie vrouwen die achterbleven en hun leven wordt schitterend geschetst en al lezend transporteert Stonex je naar de ruwe zeeën, dichte mist en claustrofobie van de vuurtoren. Dit is er eentje die je niet kunt neerleggen.De lichtwachters, van Emma Stonex, 2021Ingrid Barrøy groeit in de enige familie op een klein eiland voor de Noorse kust op, met een ambitieuze vader en een moeder die kleinere dromen heeft. Als Ingrid naar het vasteland gestuurd wordt om voor een rijke familie aan de kust te werken, gaan er dingen verschuiven die niet terug te draaien zijn. In de opvolger van De Onzichtbaren, De Witte Zee moet Ingrid omgaan met wat de Tweede Wereldoorlog naar haar eiland brengt. Vluchtelingen, collaborateurs en krijgsgevangenen, en de liefde, uiteraard. Er komt ook nog een derde boek, voor wie nog niet genoeg heeft van de saga van Ingrid Barrøy.De Onzichtbaren en De Witte Zee, van Roy Jacobsen, 2017/2021