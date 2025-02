Streetfood doorstaat smaaktest: ‘Deze taqueria is het echte werk’

Na een trip naar Mexico besloten jeugdvrienden Jeffrey Van Aart en Alberto De Koning om de populaire Mexicaanse snackbar, de taqueria, naar Antwerpen te kopiëren. Met gemeenschappelijke vriendin Catalina Ottones in de keuken gingen ze enkele maanden geleden de uitdaging aan.

De kaart is beperkt en bevat enkel oorspronkelijke gerechten. Dat zijn bij Rico taco’s: gebakken pannenkoekjes van mais of, zoals in dit geval, tarwe, die worden belegd met vlees, vis en groenten. De specialiteit hier is de ‘al pastor’, flink gekruid geroosterd varkensvlees van een verticaal spit, maar ook traag gegaard rundvlees en gesmoorde paddenstoelen behoren tot de mogelijkheden.

Omdat de nieuwsgierigheid groot is, besluiten mijn gezelschap en ik ons aan de ‘evening combo’ te wagen. Die bestaat uit een cocktail, twee taco’s naar keuze en een bijgerecht voor amper 23,50 euro per persoon. De dubbele taco gringa met champignons delen we als extraatje.



Met de drankjes in de hand nemen we plaats en wachten we op onze bestelling. Heel comfortabel kun je de zitplaatsen niet noemen, maar de cocktails doen dat snel vergeten. Zowel het frisse brouwsel op basis van mescal als de Mexicaanse interpretatie van een negroni zorgen voor een fijne afleiding bij het wachten op onze bestelling.

Wanneer de dienbladen verschijnen, is de honger groot en de verwachting hoog. Is deze plek het echte werk? Het antwoord is volmondig ja. De ‘al pastor’ kan het meeste bekoren. De krokante stukjes varkensvlees, een uitmuntende salsa verde en rauwe ui met koriander vormen een perfecte combinatie. De versies met traag gegaard rundvlees en paddenstoelen zijn ook smaakvol, maar voorzien van een overbodige, wat fletse rode salsa. De bijgerechten zijn ook meer dan degelijk uitgevoerd. De krokant gebakken aardappeltjes in de schil met dressing van look en dille en een portie romig gestoofde mais met een harde kaas en chilivlokken vormen de prima ondersteuning bij de taco’s.

Betaalbaar en lekker streetfood, met respect voor het origineel bereid: meer hoeft uit eten gaan soms niet te zijn.

