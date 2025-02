Antwerpse ereburgers: de 3 beste hamburgerzaken van het moment

De ene na de andere burgerzaak opent in Antwerpen: van sappige klassiekers tot gedurfde creaties, hier moet je zijn voor de beste burger.

1. Tap Out

Tap Out begon tijdens de coronaperiode als een takeawayconcept vanuit de keuken van Camino en groeide al snel uit tot een cultfavoriet onder burgerliefhebbers. Sinds kort heeft Tap Out een eigen vaste stek: elke dag van de week eet je hier vers geflipte burgers. Probeer zeker de butter burger: een puristische burger zonder saus, met enkel wat gezouten boter en fijngesneden ui.

Schermersstraat 15, 2000 Antwerpen.



2. Plump

Naast de klassieke smashed burger vind je bij Plump ook verrassende opties zoals soft shell crab met vers gemaakte tartaar, gefrituurde kip met gochujang-glazuur of een falafelburger met feta en frisse yoghurtsaus. Het succes van hun eerste locatie leidde tot de recente opening van een tweede zaak, Garage (by Plump), in dezelfde straat, waar je terechtkunt voor takeaway.

Kronenburgstraat 17 (of even verder bij nummer 94b voor de Garage), 2000 Antwerpen. plump.be



3. Jimmyz

Burgerzaak Jimmyz is een samenwerking tussen bakker Louis Dellafaille en slager Jules Koninckx (bekend van Maven en Ninja). Ze combineren hun passie voor vlees en brood en serveren topkwaliteit ‘smashed burgers’. In deze kleine zaak ga je voor takeaway, tenzij je geluk hebt en plaats vindt op een van de krukken of het compacte terras.

Groendalstraat 5, 2000 Antwerpen.



