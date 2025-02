Flink in de puree: 10 recepten voor stoemp

Is het koud buiten, dan wordt in Belgische huishoudens traditioneel de pureestamper bovengehaald. Met spek, gehakt, worst of een gepocheerd eitje, maar altijd met een flinke portie wintergroenten: tien recepten voor stoemp.

De lente is nog niet in zicht, en op zonnige zomergerechten is het nog langer wachten. Of je nu van wortel, witloof, spruitjes of bladgroenten houdt: op een frisse februaridag voelt een schep verse puree als de warme knuffel die je nodig had. Met deze recepten voor tien varianten smaakt stoemp telkens weer anders.

Lees ook: Kan samen eten de wereld redden? ‘Uit welke stad je ook komt, hoe oud je ook bent, iedereen moet eten’

10 recepten voor stoemp

1. Stamppot met peterselie en prei, chorizo en gepocheerd ei

Deze smaakvolle stamppot is een echte beloning na een lange winterse werkdag. Je kunt de chorizo weglaten voor de vegetariërs aan tafel, maar de worst voorziet de puree wel van een pittig accent.

© Getty Images

Naar het recept

2. Stamppot met spekjes en postelein

Met deze minder bekende bladgroente voeg je extra vitamines en mineralen toe aan je winterdieet. Lekker met gehaktballen of worst. Of je laat de spekjes vallen en dient je veggiestoemp op met een vleesvervanger.

© Getty Images

Naar het recept

3. Indische zoeteaardappelschotel

Mag het wat exotischer? Met een puree van zoete aardappel en een kruidige mix van kippengehakt en groenten geeft deze gezonde, Indisch getinte ovenschotel je doordeweekse stoemp een zonnige toets.

Naar het recept

4. Peterseliestoemp met kalfsworstjes en saus van zwarte truffel

Een lekkere variatie op de klassieke spinaziestoemp met pens: draai eens wat peterselies in je puree, kies voor kalfsworst en til je gerecht naar topniveau met een saus van zwarte truffel.

Naar het recept

5. Stoemp van witloof à la Pierre Wynants

Maak je witloofstoemp zoals Pierre Wynants dat doet en je hebt een versie die niet misstaat op een witgesteven tafellaken van een sterrenrestaurant als Comme chez soi. Zijn geheim: een voorzichtig vleugje nootmuskaat.

Naar het recept

6. Wortelstoemp met worst

Stoemp met (veggie) worst vindt bijna iedereen lekker, toch? Tip voor wie dit jaar aan het sporten is geslagen: de klassieker haalde zelfs Het Sportkookboek van diëtiste Stephanie Scheirlynck. Doe er je voordeel mee.

Naar het recept

7. Spruitenstoemp met gebakken spek

Winterse comfortfood: je favoriete seizoensgroenten samen met aardappelen in een heerlijke puree, geserveerd met riante sneden gebakken vers spek.

Naar het recept

8. Stoemp van waterkers met gepocheerd ei

Een eenvoudige vegetarische maaltijd die bij het hele gezin in de smaak valt: een gezonde aardappelpuree met waterkers, met een voedzaam gepocheerd eitje erbovenop.

Naar het recept

9. Stoemp van boerenkool met worst en truffelkaas

Stoemp zoals het hoort, inclusief traditionele boerenkool en met worst erbij. De aromatische truffelkaas zet de puntjes op de i en maakt de klassieker net iets hedendaagser.

Naar het recept

10. Parmentier met eend

Deze overheerlijke ovenschotel is subtiele variatie op de klassieke parmentier. Behalve aardappelpuree gaan er nog gekonfijte eendenbouten mee onder de gril. Een echt zondagsmaal, zelfs als het nog maar donderdag is.

© Getty Images

Naar het recept

Meer recepten:

– Weinig afwas gegarandeerd: 30 eenpansgerechten

– Comfortfood met pit: 10 pikante gerechten

– Taart als avondeten: 10 hartige tarte tatins

– Croque met kapsones: 10 gegrilde luxe boterhammen

– Sudder en smul: 30 recepten voor stoofvlees