De reeën die momenteel rondlopen in de Plantentuin van Meise zullen verhuizen en niet afgeschoten worden.

De reeën die momenteel rondlopen in de Plantentuin van Meise zullen volgende week verhuizen. Dat heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Allessia Claes (N-VA). Eind vorig jaar ontstond er nog commotie toen de Plantentuin reeën had laten afschieten omdat de populatie schade had aangericht. Volgende week zullen de dieren gevangen worden en elders uitgezet worden.

In oktober 2019 raakte bekend dat de Plantentuin van Meise een tiental reeën had laten neerschieten om de planten en bloemen te beschermen. De Plantentuin benadrukte dat het verschillende alternatieven had uitgeprobeerd, gaande van het plaatsen van hekken tot het afschrikken met geur- en geluidsinstallaties.

Toch kwam er, onder meer van dierenrechtenorganisatie Gaia, forse kritiek op het afschieten van de reeën. Ook minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) was toen 'not amused'. Hij schreef een boze brief waarin de Plantentuin van Meise werd gevraagd beter te overleggen en de alternatieven duidelijker in kaart te brengen.

Plantentuin Meise © Belga

Die kritiek is niet in dovemansoren gevallen. De Plantentuin heeft maatregelen genomen, zo blijkt uit het antwoord van Weyts op een vraag van N-VA-politica Allessia Claes. Zo werd er een omheining geplaatst en gaat men de reeën vangen, in overleg met het Natuurhulpcentrum te Opglabbeek. Dit zal gebeuren op maandag 17 februari. 'De reeën zullen gevangen worden met netten en overgebracht worden naar een andere plaats. Het Agentschap Natuur en Bos onderzoekt nog nader waar in Vlaanderen er nog sprake is van een kleine populatie van reeën waar de reeën uit de Plantentuin naar overgebracht kunnen worden', aldus Claes.

'Het omheinen van de Plantentuin en het vangen van de reeën zorgt voor de beste oplossing voor iedereen. Er kan geen verdere schade meer aangericht worden in de Plantentuin en er moeten geen dieren meer onnodig gedood worden', besluit Claes.

