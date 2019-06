De Plantentuin van Meise is een pronkstuk rijker. Het publiek kan er vanaf nu ook historische wilde rozen gaan bewonderen.

De 9.000 vierkante meter grote rozentuin is opgebouwd als een ontluikende bloem. Het ontwerp is een soort labyrint dat vanuit het centrum gevormd wordt door twee spiralen. Die spiralen werden opgebouwd volgens de geschiedenis van de bloem. Ze beginnen met de oudste rozensoort ter wereld, de woestijnroos, en gaan dan over naar Aziatisch-Europese en Aziatisch-Amerikaanse soorten.

De selectie werd gemaakt op basis van DNA-onderzoek naar de oorsprong van de rozen. In totaal zijn er zo'n 125 van de 200 gekende soorten te bewonderen. Vanop een kijkheuvel rond het labyrint kan je de bloemenpracht bewonderen, eromheen kan je bijleren over de geschiedenis van de bloem.

De groei van de rozen kan vanaf nu volop beginnen. Dat betekent dat er deze zomer al heel wat exemplaren in bloei zullen staan. Vanaf volgend jaar zal de tuin in vol ornaat te bewonderen zijn.