Een Nieuw-Zeelandse politieke partij is dinsdag een petitie gestart om de naam van het land officieel te veranderen in Aotearoa, de huidige Maori-naam voor het land.

Aotearoa, vaak vertaald als 'land van de lange witte wolk', heeft een omstreden geschiedenis en er wordt aangenomen dat de naam oorspronkelijk alleen werd gebruikt voor het Noordereiland, en niet voor het land in zijn geheel.

De partij Te Pati Maori wil tegen 2026 alle namen van steden en plaatsnamen vervangen door de oorspronkelijke Maori-namen. 'Het is hoog tijd dat Te Reo Maori (de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland en een van de drie officiële talen in Nieuw-Zeeland, nvdr.) zijn rechtmatige plaats terugkrijgt als de eerste en officiële taal van dit land. Wij zijn een Polynesisch land, wij zijn Aotearoa', klinkt het. 'We zijn het spuugzat dat onze voorouderlijke namen worden verbasterd en genegeerd. Dit moet veranderen.'

Veel bedrijven en overheidsinstellingen in Nieuw-Zeeland gebruiken al de naam Aotearoa, ook op paspoorten van burgers. Te Reo Maori werd een officiële taal van het land in juli 1987.

