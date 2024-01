Opgeladen en volgeladen: de 5 beste landen voor een roadtrip met je elektrische wagen

Wordt 2024 het jaar van een roadtrip met je elektrische wagen? Deze mooie routes in Europa beloven prachtige uitzichten, leuke stops onderweg en voldoende laadpalen.

Langs de Noorse westkust

De Noorse klimaatdoelen zijn ambitieus. In 2025 moet het volledige wagenpark emissievrij zijn. De Noren zijn goed op weg: vier op de vijf nieuw verkochte auto’s zijn elektrisch en het land telt meer dan 25.000 laadpalen. Hun locaties zijn allemaal te vinden op ladestasjoner.no. Hanzestad Bergen met een volle batterij verlaten is dan ook een makkie. Na een flinke dosis cultuur in die stad, in de vorm van de kleurrijke houten handelshuizen van havendistrict Bryggen en de immense kunstverzameling van museum KODE, is het tijd om door de natuur te rijden, richting het hogerop gelegen Florø. Koppel daar aangekomen de laadkabel aan bij een hotel en stap de volgende ochtend op een veerbootje naar een van de vele eilanden van Vestlandet.

Kinn is dankzij de machtige Kinnaklova en twaalfde-eeuwse kerk een magisch eiland, Reksta telt drie dramatische bergtoppen en op het groene Askrova verken je de prehistorische grot Trollhola. Op de terugweg stop je in Solund voor meerdaagse kajakavonturen, storm watching en een vuurtorensafari naar Utvær Fyr, het meest westelijke puntje van Noorwegen. De Solund-archipel telt duizend eilandjes en slechts achthonderd inwoners. Toch kun je ook hier je auto opladen. Let op, voor verschillende aanbieders van laadpalen moet je vaak ook verschillende apps installeren. Belgische bankkaarten worden niet altijd geaccepteerd.

Voor een roadtrip vanuit Brussel moet je door Nederland, Duitsland en Kopenhagen voor je in Noorwegen bent. Bekijk op voorhand de nodige websites en apps met info over laadpalen onderweg.

Naar Duitse romantiek

Er is geen land in Europa met zoveel snelladers als Duitsland. En met ongeveer 47.000 laadpalen over het hele land, behoort Duitsland tot de top vijf van landen voor e-mobiliteit. Toch zijn er bij onze oosterburen redenen genoeg om een versnelling terug te schakelen, zoals wanneer je een roadtrip maakt langs de Romantische Strasse of Romantische Weg, tussen Würzburg en Füssen.

De route van 430 kilometer langs 29 historische Beierse dorpen en steden voert naar toeristenmagneten als Rothenburg ob der Tauber en de sprookjeskastelen van Hohenschwangau en Slot Neuschwanstein, maar ook naar minder bekende pareltjes. Onderweg naar de vakwerkhuizen van Lauda-Königshofen, de dankzij een meteorietinslag perfect cirkelvormige binnenstad van Nördlingen en het stadje Donauwörth met zijn fraaie middeleeuwse centrum, kom je 160 laadpunten tegen − en minstens evenveel brouwerijen.

© Getty Images

Naar de Oostenrijkse sneeuw

Oostenrijk heeft veel te bieden voor liefhebbers van bergen en wintersport. Je kan er carven op blauwe pistes, wandelen op sneeuwschoenen, in iglo’s slapen, ijszwemmen, kajakken op wondermooie meren of over de besneeuwde bergen turen vanuit je infinity pool. Om er te komen met je elektrische wagen, hou je best rekening met de kou. Veel elektrische auto’s hebben een bereik van zo’n 300 tot 400 kilometer. Bij een temperatuur onder het vriespunt is je actieradius echter tien tot dertig procent kleiner. Plan de route naar de Oostenrijke Alpen daarom zorgvuldig, bijvoorbeeld met de Nederlandse ANWB Routeplanner voor elektrische auto’s, of in apps zoals Plugshare of A Better Route Planner.

Bij doortocht door Duitsland is er aan snellaadstations geen gebrek. In Oostenrijk zelf vind je de meeste laadpunten in grote steden en in de wintersportgebieden. Een groot deel hiervan zijn Tesla Superchargers. Die zijn sinds vorig jaar ook opengesteld voor gebruikers van andere elektrische voertuigen. Let op: Belgische laadpassen worden lang niet overal geaccepteerd. In geval van nood kun je altijd je navigatie, airco en radio uitschakelen om de volgende laadpaal te halen.

© Getty Images

Langs Nederlandse meesterwerken

De hoogste laadpaaldichtheid vind je in dwergstaatjes als Andorra, Liechten­stein en Monaco. Toch voert Nederland heel wat lijstjes aan. Met één laadstation per 2,1 kilometer zijn onze noorderburen een interessante bestemming voor een elektrische roadtrip.

Wanneer je je route op één provincie concentreert zijn de te rijden afstanden beperkt. Kies bijvoorbeeld voor Noord-Brabant en treed in de voetsporen van Vincent van Gogh. Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch is de enige plek in het zuiden van het land waar je zijn werken kunt bewonderen en het mozaïek op het plein voor het Vincent van Gogh-huis in Zundert is een portret dat de meesterschilder waardig is. Mogelijks inspireert de Moerputtenbrug in het Van Gogh Nationaal Park je wel om zelf een penseel ter hand te nemen.

© Tim bilman

Over Zwitserse bergpassen

Zwitserland presenteert als eerste land ter wereld een volledig op elektrische voertuigen gerichte roadtrip: de E-Grand Tour, die ook een eigen app heeft. In acht etappes leg je 1643 kilometer af en rijd je fluisterstil over vijf alpiene bergpassen en langs dertien Unesco-Werelderfgoedplaatsen, met onderweg hotels die voorzien zijn van laadpalen. Wie niet vanuit België wil vertrekken, kan eenvoudig ter plaatse een elektrische auto huren, en tegen een decor van middeleeuwse dorpjes, met palmen omzoomde meren en gletsjerlandschappen is zelfs het wachten bij een van de ruim driehonderd laadstations op de route geen straf.

© Switzerland Tourism/Nico Schaerer