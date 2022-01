Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips.

Het 'buurthotel'

Of een hotel als gemoedelijke ontmoetingsplek, zonder dansvloer of luide après-skimuziek. Je kunt er als niet-gast brunchen, bijvoorbeeld, of een aperitief drinken in de lobby. Ski Lodge Engelberg in Zwitserland, opgestart door fervente skiërs Niklas en Erik, is zo'n plek. Hun brasserie Konrad is zo populair dat reserveren altijd een must is. In de bar kun je terecht voor gezellige livemuziek of een pubquiz. Vanaf 160 euro voor een tweepersoonskamer met ontbijt, skilodgeengelberg.com In het Oostenrijkse skidorp Bad Gastein opende deze zomer Selina, een berghotel met verschillende yogalessen op het programma. Het hotel zit in een majestueus gebouw met felgele façade en een zwembad met perzikroze muren met Wes Anderson-vibes.Vanaf 150 euro per nacht voor een tweepersoonskamer of 210 euro voor een familiekamer, selina.com/austria/bad-gastein Kindercoronapas Oostenrijk lanceert een Holiday Ninja Pass voor kinderen. Volgens het huidige coronabeleid moet iedereen vanaf twaalf jaar in Oostenrijk gevaccineerd of recent hersteld zijn als je wilt skiën, in een hotel slapen of op restaurant gaan. Met de Ninja Pass mogen ongevaccineerde kinderen tussen 12 en 15 jaar mee op reis, op voorwaarde dat ze zich in de eerste vijf dagen van hun vakantie tweemaal laten testen. austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information De kleine lettertjes zijn vandaag extra belangrijk wanneer je op reis gaat. Als je een skivakantie boekt bij grote touroperators zoals Sunweb of Tui krijg je je geld terug wanneer de regio alsnog in lockdown moet, hotels sluiten of de grenzen dichtgaan. Maar de garantie geldt niet als je zelf positief test voor vertrek, daarvoor moet je een aparte annuleringsverzekering afsluiten. sunweb.be en tui.be