We doen het steeds vaker, alleen reizen. Net als met twee of in groep reizen, heeft het voor- en zijn nadelen. Ervaringsdeskundige Nathalie Le Blanc deelt haar tips.

Ken jezelf

Ben je het soort mens dat na een drukke werkdag toch nog hele avonden op café wil? Het soort mens dat openbloeit in groepen en verwelkt zonder gezelschap? Het soort mens dat in een piekerkramp schiet zonder de constante afleiding van gezelschap? Dan ga je misschien beter niet alleen op reis, want de kans dat je ervan gaat genieten is niet zo groot. Niet dat je per se een absolute loner moet zijn om te genieten van een solovakantie, maar enigszins goed gezelschap voor jezelf zijn is een absolute basisvoorwaarde voor een aangename reis in je eentje.

Begin klein

Droom je van een vakantie waarbij je op je eigen tempo door bossen, bergen of tentoonstellingen struint, en extra geniet van je culinaire uitspattingen omdat je niet moet praten tijdens het degusteren, maar ben je ongerust dat je halverwege je dure of verre reis ontdekt dat het toch niets voor jou is? Ga dan eerst een dagje (of twee) naar Brussel of de Ardennen voor je naar New York of The Rocky Mountains vertrekt.

Wees niet zo arrogant

Niemand, maar echt niemand, let op jou. Het idee dat iedereen je zal aanstaren als je alleen op restaurant zit of in je eentje in de branding wandelt, klopt niet. The Spotlight Effect, zo noemen psychologen het idee dat iedereen op jou let. De meeste mensen zijn vooral met zichzelf bezig. Uit onderzoek van de Amerikaanse Bella Di Paulo blijkt je geen invloed hebt op de manier waarop mensen naar je kijken. Jouw gedrag beïnvloedt de blik van een ander niet.

. © Getty Images

Mensen voor wie het glas half leeg is, zien in elk koppel een kibbelend paar en in elke alleeneter een zielig figuur. Mensen voor wie het glas halfvol is, zien bij elk koppel een romantische date en bij elke alleeneter iemand die van zijn solitude geniet. Trek je dus vooral niets aan van wat anderen gaan denken, want je hebt er toch geen invloed op.

Doe je zin

Het gebeurt weleens dat een ober of gids je aanspreekt, of dat een groep besluit om je te adopteren. Heb je zin in gezelschap, dan is dat net wat je nodig had. Heb je daar geen zin in, voel je dan ook niet verplicht om er op in te gaan. Doe gewoon je zin. Ik heb wel eens drie dagen na elkaar in hetzelfde Taormina-iaanse parkje met uitzicht op Etna zitten lezen op hetzelfde bankje omdat mijn boeken me meer konden boeien dan Sicilië in de gietende regen. Ter info: het bankje stond onder een afdak en er was een lekker restaurant vlakbij. Het was een geweldige vakantie. En schaam je niet om af en toe gewoon op je hotelkamer te picknicken als je geen zin in een restaurant hebt. Een paar van mijn meest memorabele reisdiners at ik op mijn balkon of in mijn hotelbed, lezend - al dan niet met uitzicht.

. © Getty Images

Vertraag en geniet

Alleen reizen geeft je de kans om echt helemaal jezelf te zijn en je te wentelen in je eigen, eventueel vreemde, interesses en gewoontes. De belangrijkste tip hier is: savoureer. Dat is meer dan gewoon plezier hebben in iets, schrijft Stephanie Rosenbloom in haar zeer aan te raden boek Alone Time. 'Het is actief mikken op het grootste genot dat je hier en nu kunt hebben.' Degusteren betekent volgens haar niet gewoon je honger of andere behoeftes stillen, maar je tijd nemen, echt aandachtig zijn en je fantasie gebruiken. Misschien wil je dagen na elkaar poke eten, misschien wil je alle schilderijen van Caravaggio opzoeken in Rome, misschien wil je elke dag de training van je favoriete voetbalclub bijwonen, misschien wil je eindeloos veel foto's van grappige opschriften maken. Ga er in ieder geval voor, want er is niemand die zich aan je zal ergeren.

Ken je flow

Flow, het gevoel dat de Amerikaanse psychiater Mihaly Csikszentmihaly definieerde als het genot van ergens volledig in opgaan zodat de tijd voorbijvliegt, meestal tijdens het uitvoeren van een moeilijke taak die verdacht goed lukt. Dat gevoel komt vaak voor bij activiteiten die we alleen doen. Natuurlijk voel je soms flow al kletsend met je beste vrienden of samen zingend in een koor, maar even vaak vergeet je de tijd bij dingen die je perfect alleen kunt doen, zoals koken, wandelen, schrijven, tekenen, fotograferen of lezen. Zoek uit wat jouw flow-activiteit is, en bouw dat in je reis in.

. © Getty Images

Geniet van kleine overwinningen

Had je geen zin om al die trappen van de Duomo op te klimmen, maar heb je het toch gedaan? Was je bang dat ze je naast de toiletdeur zouden zetten op restaurant, maar heb je een tafel met uitzicht gevraagd en gekregen? Heeft die straatmuzikante speciaal voor jou nog iets extra gespeeld omdat je gul was met je gift? Goed zo. Geniet van de kleine overwinningen.

Maak praatjes

Ook alleenreizigers zijn sociale dieren. Heb je geen zin in diepgaande gesprekken die tot nieuwe vriendschappen leiden, dan is dat prima. Maar maak af en toe een nietszeggend praatje met de taxichauffeuse, de mijnheer achter je aan de kassa of het kamermeisje. Vijf minuten koetjes en kalfjes voeden je sociale nood zonder dat ze aan je vrijheid of solitude knabbelen en leiden soms tot oprecht memorabele momenten. Is dat niet genoeg? Kies dan voor de vele tours, free greater programs, begeleide wandelingen, groepsactiviteiten of AirB&B Experiences die bijna elke bestemming je vandaag biedt. Instant gezelschap verzekerd. Of koop een populaire reisgids en zoek de eet-en drinkadressen op die daarin worden beschreven. Het zijn hotspots voor andere alleenreizigers.

. © Getty Images

Kijk op Instagram en check Facebook

Neen, echt, sociale media zijn een plus als het over alleenreizen gaat. Nogal wat solo-reizigers zijn interessante Instagrammers, en dus een goede bron van tips. En heb je de volkomen menselijke nood om je ervaring onderweg toch op een of andere manier te delen, dan zijn Instagram en Facebook de beste plek om aan je vrienden en familie thuis te tonen dat die vulkaan echt wel uitgebarsten is en die cocktail de volle achttien euro waard was.

Soms is het lastig

Opdringerige mensen, verloren paspoorten, eenzame momenten: ze zijn onvermijdelijk. Maar bedenk dat je ook wel eens een baaldag hebt als je met je teerbeminden reist, en dat zeurende kinderen, zussen, lieven of vrienden ook pretbedervers kunnen zijn. Reizen is soms een beetje afzien. So be it.