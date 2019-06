Alleen rond de wereld: hoe blij is de soloreiziger?

Artikels over alleen reizen lijken in twee categorieën te passen: lyrische lofzangen op de eindeloze voordelen van vrijheid en solitude of 'hoe maak je zo snel mogelijk vrienden om van die ellendige eenzaamheid af te komen'. Maar daartussen zit een wereld aan nuance, weet redactrice Nathalie Le Blanc.

© Illustraties Cajsa Holgersson