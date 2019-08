Voor een vakantiegevoel hoef je niet altijd de grens over te steken: ook dicht bij huis valt er nog heel wat te ontdekken. In deze reeks nemen we je wekelijks mee op citytrip in eigen land. Deze week: zeven opvallende adresjes in Oostende.

Romantisch tafelen bij The Old Inn

Er staan maar twee gerechten op de menukaart: vlees en vis. De muren hangen vol oude posters en curiosa. Annie startte de zaak in 1969 en staat nog altijd in de keuken. En wat staat daar op de dessertkaart? Pannenkoek Mikado! Want ja, Oostende, dat zijn golven en garnalen, apero en mikado. Betalen met bankkaart? Nee, dat gaat niet. De rekening komt handgeschreven.

Louisastraat 12, Oostende

Gastronomisch eten bij Chez Paulette

Kiezen is verliezen, en dat hebben ze bij Chez Paulette goed begrepen. Alle gerechten in dit gastronomisch restaurant zijn te verkrijgen in drie versies: tapa, voorgerecht en hoofdgerecht. Zo heb je de vrijheid om zelf je menukaart samen te stellen. De bijbehorende wijnen op de kaart zijn met zorg uitgekozen. Daar zit de Paulette, de overleden moeder van de zaakvoerder, voor iets tussen: zij was een fervent wijnliefhebber.

Madridstraat 6, Oostende

Planten scoren bij Fleurs de Lies

Pal in het centrum van Oostende ligt Fleurs de Lies, een conceptstore die een mix verkoopt van planten, wilde bloemen en Scandinavisch design. Wie volop bezig is aan het inrichten van een woonst of op zoek is naar een origineel cadeau, slaat hier prima z'n slag. Geen tripje naar Oostende in het vooruitzicht? Dan kan je ook gewoon terecht op de webshop.

Fleur de Lies. © Veerle Helsen en Toerisme Oostende

Shoppen bij Lily

Voor veel locals is Lily een soort tweede thuis, met dank aan de gastvrijheid en de persoonlijke service van de eigenares. Naast degelijke basics en must haves vind je hier ook interieurspullen en speciale cadeautjes. Vooral Europese en Scandinavische merken voeren hier de boventoon.

Hertstraat 5, Oostende, shoplily.be

Lekker lezen bij het Leeshuus

Bij slecht weer is het Leeshuus een uitstekende uitvalsbasis. Op deze ontmoetingsplaats verdwaal je in alle rust in je een tweedehandsboek terwijl je geniet van een heerlijke kop koffie. De uren vliegen hier geruisloos voorbij en de interessante ontmoetingen liggen voor het rapen.

Groentemarkt, Oostende, Leeshuus.be

Interieur scoren bij Design Oostende

Fans van design halen hun hartje op bij Design Oostende, een showroom van 1500 vierkante meter boordenvol interessant interieur. De zaak wordt uitgebaat door de broers Bruno en Maarten Jansseune, die de designwinkel van hun vader naar een fabelachtige oude Fiatgarage verhuisden. Naast de showroom ligt ook een cadeaushop waar liefhebbers met een iets kleiner budget terechtkunnen.

Koninginnelaang 52, OostendeDesignoostende.be

Design Oostende. © Veerle Helsen en Toerisme Oostende

Dineren en logeren bij Sanseveria

Bagels eten in stijl kan bij Sanseveria in Oostende. De eigenaars voorzagen deze voormalige juwelierszaak van een likje verf en toverden het om tot een hip lunch- en brunchplek die ook bij locals in de smaak valt. Boven de zaak bevindt zich ook een stijlvol appartement dat te huur is via Airbnb.

Wittenonnenstraat 36, Oostende, Sanseveria.be