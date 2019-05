De Cocoseilanden, een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan, liggen bezaaid met 414 miljoen stukken plastic. Wetenschappers ontdekten er op de stranden bijna een miljoen schoenen en honderdduizenden tandenborstels .

Onderzoeker Jennifer Lavers van de Universiteit van Tasmanië en haar collega's deden steekproeven op de twee atollen om zo de totale vervuiling te berekenen. Ze schatten die op maar liefst 238 ton, waaronder 977.000 schoenen en 373.000 tandenborstels.

'Eilanden zoals deze zijn als kanaries in de steenkoolmijn', zegt Lavers. 'Het wordt steeds dringender dat we iets doen met het alarmsignaal dat ze ons sturen. Plasticvervuiling is nu alomtegenwoordig in onze oceanen, en afgelegen eilanden zijn een ideale plek om een objectief beeld te krijgen van de plasticvervuiling die onze aardbol doorkruist.'

Volgens de onderzoekers is de schatting van 414 miljoen stuks plastic nog voorzichtig, omdat hun steekproeven maar tot een diepte van 10 centimeter gingen. Bovendien konden ze enkele stranden niet bereiken die bekendstaan als 'hotspots' van vervuiling.

Henderson

Lavers is niet aan haar proefstuk toe: in 2017 haalde ze al het wereldnieuws met onderzoek op het afgelegen Henderson Island in het zuiden van de Grote Oceaan, waar de hoogste concentratie plastic ter wereld werd aangetroffen.

. © AFP

Henderson Island zou in alle opzichten aan de definitie 'ongerepte natuur' moeten voldoen: een eiland van amper 5 kilometer lang op 5000 kilometer van het vasteland, pal in de oceaan tussen Australië en Zuid-Amerika en onbewoond.

Toch zijn de stranden de meest vervuilde van de hele wereld: Lavers en haar collega's vonden er 38 miljoen stukken plastic, samen goed voor 18 ton afval.

Steeds meer

'In tegenstelling tot Henderson Island, waar het meeste afval uit de visserij afkomstig was, is het plastic op de Cocoseilanden vooral afkomstig van consumentenproducten zoals flessendopjes en rietjes', stelt Annett Finger van de Universiteit van Victoria en medeauteur van de studie in Nature Scientific Reports.

De onderzoekers wijzen er op dat de wereldwijde productie van plastic blijft stijgen: bijna de helft van alle plasticproductie in de voorbije zestig jaar gebeurde in de voorbije dertien jaar. 'In 2010 alleen al kwam naar schatting 12,7 miljoen ton plastic in de oceanen terecht, en voor 40 procent daarvan gebeurde dat binnen hetzelfde jaar als de productie', zegt Finger. 'Door de snelle groei van wegwerpplastic drijven er nu naar schatting 5250 miljoen stukken plastic in de oceanen.'

Door de schaal van het probleem is het momenteel niet mogelijk om de oceanen op te ruimen, en voor de stranden is dat erg tijdrovend en duur. Bovendien moet het telkens opnieuw gebeuren omdat er dagelijks nieuw plastic aanspoelt.

'De enige mogelijke oplossing is dus de productie en consumptie van plastic verminderen en tegelijk onze afvalverwerking verbeteren zodat het materiaal niet meer in de oceanen terechtkomt', zegt Finger.