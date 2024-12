Chef wonen Amélie Rombauts pikt 7 weetjes uit de maandelijkse Knack Weekend-rubriek Petite Histoire. Daarin gaat ze op zoek naar weinig geweten verhalen over grootse designs.

Waarom sommigen bang zijn van de Artichoke-lamp

Met haar ongeziene vorm bestaande uit 72 verschillende koperen kroonbladen schopte de Artichoke-lamp het vrijwel meteen tot designicoon. Poul Henningsen tekende ze oorspronkelijk in 1958 voor het Langelinie Pavillonen, een hip restaurant in Kopenhagen, waarna de lamp omarmd werd door tal van designliefhebbers. Maar wist je dat Denen ook een tijd lang heel bang waren om een exemplaar in hun woonkamer te hangen?

Artichoke lamp van Poul Henningsen voor Louis Poulsen

Wat drugs, eieren en de lavalamp gemeen hebben

De lavalamp, met haar constant opborrelende, hypnotiserende kleurbellen, is onlosmakelijk verbonden aan de space age of hippiecultuur. Vandaag is het nog steeds populair bij tieners. Maar het ontwerp van Edward Craven Walker heeft ook wel wat gemeen met drugs, eieren, een boekhouder en David Bowie.

De nog steeds populaire lavalamp van Edward Craven Walker

Op deze plek in Londen vind je zitjes ontworpen door Engelands meest invloedrijke ontwerper

Nam je ooit de metro in Londen? Dan is de kans groot dat je tijdens het wachten even op adem kwam op één van de zitjes die elk perron in de grootstad sieren. Wist je dat je op zo’n moment plaatsnam op een ontwerp van één van Engelands meest invloedrijke naoorlogse meubelontwerpers? Sommigen zeggen zelfs dat hij met zijn vrouw de Eames van het Verenigd Koninkrijk vormde.

Robin en Lucienne Day in hun studio in Motcomb Street, London (1951) © Robin & Lucienne Day Foundation

Hoe 18cm bepalend was voor het succes van een sofa

Met wereldwijd 4,7 miljoen verkochte exemplaren is de Klippan-sofa een echte publiekslieveling binnen de IKEA-catalogus. Begrijpelijk: de prijs is democratisch, de vorm tijdloos en de afneembare hoezen bijzonder praktisch. Maar dat succes was er wellicht nooit gekomen had de zitbank 18cm langer geweest.

Een Klippan-sofa uit de IKEA-catalogus van 1981.

Hoe deze stoel er kwam dankzij het lezen van een magazine

Dankzij een succesvolle re-editie door Molteni & C. won de 1.54.2 (of Lotus, wat beter bekt) van Gio Ponti het afgelopen jaar een felbegeerde “Compasso D’oro”. Ponti kreeg er al vijf bij leven, deze ontvangt hij postuum gezien hij in 1979 overleed. Hij ontwierp de stoel voor de Plancharts, een stel gefortuneerde Venezolaanse handelaars. Mochten die geen trouwe lezers zijn geweest van een magazine dan was de stoel, noch hun adembenemende Villa Planchart er ooit geweest.

De re-editie van de 1.54.2 of Lotus van Gio Ponti door Molteni & C. won dit jaar een Compasso D’oro

De intriges achter de eerste sledestoel van Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe wordt bewonderd als de eerste designer die met een zwevende sledestoel zonder achterpoten uitpakte. Maar dat klopt niet. Het verhaal achter het ontwerp is er één van intriges tussen hem, Marcel Breuer en de weinig bekende Mart Stam.

MR chair van Ludwig Mies van der Rohe, uitgegeven door Knoll

Hoe de droomzetel van ieder kind dé Franse modesofa bij uitstek werd

Dé Franse modesofa bij uitstek? Met uitvoeringen getekend Missoni, Kenzo en Jean-Paul Gaultier moet dat wel de Mah Jong van Hans Hopfer zijn. Roche Bobois verkoopt het ontwerp onafgebroken sinds de jaren ’70 en laat ieder stuk met de hand vervaardigen, zoals haute couture. Het oorspronkelijk idee achter het ontwerp is nochtans veel laagdrempeliger en kindvriendelijker.

Mah Jong in een uitvoering van Jean-Paul Gaultier

