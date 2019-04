De Nederlandse provincie Noord-Brabant staat bekend om haar rijke landschappen en bourgondische eetcultuur. Een combinatie van die twee vind je in de nieuwe fiets- en wandelroutes, genaamd Zilt, Zoet en Zalig.

Tijdens de routes maak je al wandelend of al fietsend kennis met tien verhalen over de eetcultuur in Brabant. Een wandeling door Zundert toont je de memoires van Vincent Van Gogh, terwijl een tocht door Bergen op Zoom je langs restaurant Hemmingway gidst, waar je van moderne Nederlandse klassiekers kan proeven. In garnizoenstad Breda leer je bij over producten met een militair verleden, zoals chocolade, bier, aardappels, groente en fruit.

Het meest kenmerkende aspect aan de regio West-Brabant, het deel van Noord-Brabant dat het dichtst bij Antwerpen ligt, is de Triple A, die uiteraard niet kan ontbreken tijdens de routes. Zo proef je superieure ansjovis, ziltige asperges en blozende aardbeien, zoals de Brabanders het graag noemen. Bij deze eetgewoonten worden lokale wijnen en bieren voorzien.