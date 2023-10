Nieuwe nachttrein vanuit Brussel en Amsterdam naar Tsjechië

Goed nieuws voor wie volgend jaar naar Tsjechië wil reizen. Vanaf 25 maart 2024 rijden de nachttreinen van European Sleeper ook op het traject vanuit België en Nederland naar Tsjechië.

De nachttrein van de Nederlandse-Belgische spoormaatschappij European Sleeper gaat drie keer per week rijden – op maandag, woensdag en vrijdag. De reizigers stappen om 19:22 in de trein in Brussel, om 22:34 uur in Amsterdam en worden om 09:18 uur wakker in eerste Tsjechische station Děčín. Vervolgens stopt de trein in de stad Ústí nad Labem en om 10:56 uur arriveert de trein op het Centraal Station van Praag. De hele reis duurt dus 15,5 uur. Naast deze drie hoofdsteden stopt de trein nog op 17 stations.

Omdat je in het hart van de stad uitstapt is de trein perfect voor een citybreak in Praag. Maar niet alleen de Tsjechische hoofdstad is voortaan uitstekend bereikbaar. De trein stopt ook in de stad Děčín, de eerste Tsjechische stad die je tegenkomt als je de Duitse grens passeert. De stad aan de Elbe heeft aan beide oevers een kasteel en is een geliefde uitvalbasis voor het mooie natuurgebied Boheems Zwitserland, een ideale plek voor wandelaars en liefhebbers van natuur. Omdat European Sleeper voor het vervoer van fietsen zorgt is dit een ultieme kans om de Elberoute te gaan ontdekken. Ook is het de moeite om het traject vanuit Děčín (of Ústí nad Labem) naar Praag te fietsen.

“Het feit dat de nachttrein van European Sleeper ook buiten Praag stopt is voor ons cruciaal, want het sluit aan op onze promotie van aktieve vakanties in de natuur. Nederlanders en Belgen reizen vaak naar de regio´s en ons doel voor volgend jaar is om dat aantal te verhogen,” aldus Petra Koorn Palečková, directeur van CzechTourism Benelux. Afgelopen jaar kwamen 223.400 Nederlanders en ruim 79.000 Belgen naar Tsjechië. Nederlandse reizegers staan daarmee al jaren in top 10 van buitenlandse toeristen die Tsjechië bezoeken.



Op dit moment rijdt alleen de nachttrein van GreenCityTrip naar Praag, de laatste trip voor dit jaar is gepland op 14 december 2023.