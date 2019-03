New York krijgt er een spectaculair uitkijkpunt bij

Het bouwwerk gaat door het leven met de naam 'Edge' en maakt slechts deel uit van een groter project dat kadert in de herbestemming van Hudson Yards. Dat is een stedelijk complex aan de westkant van Manhattan. De kostprijs? Ongeveer zo'n 28 miljard dollar. Met een hoogte van 335 meter wordt de Egde gelijk het hoogste uitkijkpunt van The Big Apple.

Het uitkijkplatform zelf is gesitueerd op de honderdste verdieping van de 30 Hudson Yards-toren, één van de zestien torens in het complex. Bijzonder aan de Egde is de glazen vloer waardoor bezoekers kunnen neerkijken op het hart van de stad.

Vandaag opende Hudson Yards voor het grote publiek. Het gebouwencomplex is meteen ook de meest ambitieuze ontwikkeling van de stad sinds de wederopbouw van het World Trade Center. Naast winkels en restaurants is er ook plaats voor 4.000 appartementen, een school, een hotel en een park.

Begin 2020 opent de Edge voor het grote publiek.