Wetenschappers hebben een nieuwe techniek ontwikkeld die mogelijk kan helpen bij het beschermen van het bedreigde Great Barrier Reef in Australië. Om het water rond het beroemde koraalrif af te koelen, willen ze 'helderdere wolken' creëren door er zoutkristallen aan toe te voegen.

Deze zoutkristallen worden van op een boot met een ventilator, vergelijkbaar met een sneeuwkanon, de lucht ingeschoten en opgenomen door de wolken, die vervolgens meer licht gaan reflecteren en zo de opwarming door de zon afremmen. Volgens de verantwoordelijke wetenschapper Daniel Harrison, verbonden aan de universiteit van Southern Cross, zijn de eerste resultaten 'heel erg bemoedigend'.

Theoretisch

'Alle research is theoretisch', benadrukt hij. 'Voor het eerst wordt geprobeerd zeewater om te zetten in condensatiekernen in de wolken.' Harrison denkt dat er nog minstens vier jaar bijkomend onderzoek nodig zal zijn om de theorie te bewijzen. Het experiment werd eind maart uitgevoerd voor de kust in Sydney.

Het Great Barrier Reef is het grootste koraalrif ter wereld en is opgenomen in de Werelderfgoedlijst. Door de opwarming van de aarde is het rif steeds meer bedreigd. Studies uit 2016 en 2017 toonden aan dat het koraal door de opwarming van het zeewater massaal verbleekt. Ruim een derde van het koraal in het noordelijke en centrale deel van het rif zou al zijn afgestorven.

Lees ook: Great Barrier Reef staat voor zijn zwaarste verblekingsperiode

Deze zoutkristallen worden van op een boot met een ventilator, vergelijkbaar met een sneeuwkanon, de lucht ingeschoten en opgenomen door de wolken, die vervolgens meer licht gaan reflecteren en zo de opwarming door de zon afremmen. Volgens de verantwoordelijke wetenschapper Daniel Harrison, verbonden aan de universiteit van Southern Cross, zijn de eerste resultaten 'heel erg bemoedigend'. 'Alle research is theoretisch', benadrukt hij. 'Voor het eerst wordt geprobeerd zeewater om te zetten in condensatiekernen in de wolken.' Harrison denkt dat er nog minstens vier jaar bijkomend onderzoek nodig zal zijn om de theorie te bewijzen. Het experiment werd eind maart uitgevoerd voor de kust in Sydney. Het Great Barrier Reef is het grootste koraalrif ter wereld en is opgenomen in de Werelderfgoedlijst. Door de opwarming van de aarde is het rif steeds meer bedreigd. Studies uit 2016 en 2017 toonden aan dat het koraal door de opwarming van het zeewater massaal verbleekt. Ruim een derde van het koraal in het noordelijke en centrale deel van het rif zou al zijn afgestorven.