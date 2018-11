Wereldnatuurfonds lanceert ludieke actie om jaguar te beschermen

Wereldnatuurfonds WWF lanceert daarom een campagne om Belgen op te roepen wat minder aan hun katten te geven en meer aan de jaguar door de programma's van de organisatie ter bescherming van deze bedreigde diersoort te ondersteunen.

Over de jaren heen heeft de jaguar de grootte van zijn habitat zien halveren en het aantal prooien in zijn jachtgebied zien afnemen, waardoor zijn voortbestaan in gevaar is. Door de situatie van de jaguar te vergelijken met die van een huisdier dat erg geliefd is bij de Belgen willen de organisatoren van de campagne 'Big Cats Save Big Cats' het bewustzijn van onze landgenoten over het lot van de grootste katachtige van Amerika vergroten.

Heeft mijn kat overgewicht?

De WWF-programma's voor jaguarbescherming ondersteunen kan door te doneren via de campagnewebsite en via de 'cat configurator', een ludieke tool waarmee katteneigenaren kunnen meten of hun trouwe viervoeter overgewicht heeft. Wie via deze tool geld geeft, ontvangt praktisch advies en tips om zijn of haar kat weer in vorm te helpen.

'Elke geïnvesteerde euro maakt het mogelijk om vooruitgang te boeken in de strijd voor de bescherming van de jaguar en om de ecosystemen te behouden die cruciaal zijn voor de gezondheid van onze planeet', aldus WWF. De bescherming van de jaguar is nog zo belangrijk aangezien het dier een regulerende rol heeft en hij de populatie van herbivoren controleert.

Door actief te strijden voor de bescherming van de jaguar en zijn leefgebied, breidt het WWF zijn actieterrein uit en zorgt de organisatie ervoor dat de ecosystemen van Ecuador en Suriname bewaard blijven.