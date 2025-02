Getest: restaurant Correspondance van tweesterrenchef San Degeimbre in Brussel 

In tijden van crisis grijpen we naar comfortfood. De hoofdstad heeft dat goed begrepen en herontdekt vol enthousiasme het concept van de brasserie, een troostrijke plek bij uitstek. Na de opening van Bouillon de Bruxelles – dat de verwachtingen helaas niet lijkt waar te maken – lanceerde Christophe Hardiquest Le Petit Bon Bon in het Corinthia Grand Hotel Astoria. Nu verkent chef San Degeimbre een nieuw terrein met Correspondance, gelegen aan de Gare Maritime.

Hier zien we niet de traditionele terugkeer naar gastronomische klassiekers, maar een concept met een eigenzinnige twist, zoals alleen Degeimbre dat kan. Geïnspireerd door de sfeer van het oude treinstation nodigt Correspondance je uit voor een culinaire reis.

De start is veelbelovend en een ode aan het seizoen.

Het adres zorgt voor wat verwarring. De ingang zoeken is een klus, zeker als je, zoals wij, uit de nabijgelegen foodmarket komt. Deze ingang leidt naar een strakke glazen kubus, waar enkele groene planten sfeer in de ruimte moeten brengen. We storen ons aan de voordeur, die regelmatig hard dichtslaat. Aan de andere kant van het restaurant is de sfeer anders: de inrichting is warmer, monumentaal en open naar de keuken. Helaas is deze zaal niet toegankelijk tijdens de lunch.



En de lunch zelf? Voor 37 euro (voorgerecht en hoofdgerecht) wekt hij aanvankelijk enthousiasme. De start is veelbelovend: ‘50 tinten kool’ is een ode aan het seizoen en een fenomenaal plantaardig gerecht. Geroosterde spruitjes, pickles van bloemkool met een perfect gebalanceerd zuurtje en een romige puree vormen een harmonieus geheel, afgewerkt met een intens gefermenteerd koolsap. Indrukwekkend. Hierna volgt een waterzooi die, ondanks de fluwelen bouillon, dragon en een hint van yuzu, niet hetzelfde niveau haalt. De malsheid van de kip redt het gerecht, maar de wowfactor ontbreekt.

De wijnkaart, met toppers als Foillard en Pignier, nodigt uit tot een avondbezoek. Meteen een kans om te zien of de enthousiaste sfeer en keuken, met weliswaar kleine onvolkomenheden, ook ’s avonds overtuigt.

