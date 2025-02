Zelf Koreaanse dumplings maken: 3 recepten voor traditonele mandu’s

Dumplings zijn echte kameleons in de keuken en net hun veelzijdigheid maakt dat iedereen er zo dol op is. Ook de Koreaanse mandu’s kan je op verschillende manieren klaarmaken en vullen met je favoriete ingrediënten. Deze drie recepten bieden alvast inspiratie.

Yun Lee is als expert verbonden aan het Cultural Korean Center in Brussel. Zij herinnert zich levendig hoe ze vroeger met haar moeder en familieleden in hun keuken in Seoel stond om honderden mandu’s te vouwen: ‘De familie kwam elk jaar bij ons op bezoek met Nieuwjaar. Koreanen uit de streek rond Seoel eten rond de jaarwisseling traditioneel een soep met rice cakes en mandu’s – ‘ddeok mandu guk’ in het Koreaans. De dagen voor Nieuwjaar stond mijn moeder uren in de keuken om de vulling te maken, en op oudjaar moesten wij helpen vouwen.’

© Anaïs Lesy

Wil je meer weten over mandu’s en andere soorten dumplings? Lees: Hoe dumplings de culinaire wereld inpakken: ‘Traditioneel waren ze een soort ontbijt’

Met de hieronder voorziene hoeveelheden kun je één pak dumplingvellen vullen. Mocht dat te veel zijn, kun je het overschot invriezen. (Dumplingvellen voor mandu’s vind je o.a. bij Koreaanse supermarkt Shilla in Oudergem of online op handokmall.de)

Als saus bij de mandu’s kun je 2 el sojasaus met 1 el azijn, 1 tl suiker en 1/2 el gochugaru mengen.

Mandu’s met vlees

© Anaïs Lesy

1 pak dumplingvellen voor mandu’s

150 g gemengd gehakt (varken/rund)

200 g kimchi

100 g stevige tofoe

50 g dangmyeon noedels (op basis van zoete aardappel, te vinden in de Aziatische supermarkt)

150 g sojascheuten

2 el fijngesneden prei (witte deel)

½ el geperste knoflook

2 el sesamolie

1 el sojasaus

1 el gochugaru (Koreaans chilipoeder, optioneel)

Snuifje zout, snuifje peper

1. Snijd de kimchi fijn en knijp het overtollige vocht eruit.

2. Knijp het water uit de tofoe.

3. Kook de noedels gaar in 6 à 8 minuten. Giet af, spoel met koud water en snijd in stukjes.

4 .Blancheer de sojascheuten. Snijd ze fijn en knijp het overtollige water eruit.

5. Meng alle ingrediënten en sausjes in een grote kom.

6. Maak de dumplings: leg 1 à 2 theelepels van de vulling op een dumplingvel. Maak de rand van het vel vochtig met water, vouw het dubbel in de vorm van een halve maan en druk goed aan. Maak de twee ‘puntjes’ van de maan vochtig en vouw ze naar elkaar toe.

7. Stoom de mandu’s 5 minuten. Draai ze om en stoom nog een 3-tal minuten of tot ze langs alle kanten helemaal gaar zijn.

Vegan mandu’s

© Anaïs Lesy

1 pak dumplingvellen voor mandu’s

250 g stevige tofoe

50 g dangmyeon noedels (op basis van zoete aardappel, te vinden in de Aziatische supermarkt)

150 g sojascheuten

100 g wittekool

100 g shiitake

40 g bieslook

2 el fijngesneden prei (het witte deel)

½ el geperste knoflook

2 el sesamolie

2 el sojasaus

Zout en peper

1. Knijp het water uit de tofoe.

2. Breng water aan de kook en kook de noedels gaar in 6 à 8 minuten. Giet ze af, spoel met koud water en snijd in kleine stukjes.

3. Blancheer de sojascheuten. Snijd ze fijn en knijp het overtollige water eruit.

4. Snipper de kool fijn en bak de stukjes kool in een pan met wat zout en peper.

5. Snijd de shiitakes fijn en bak ze kort in de pan met 1 tl sojasaus.

6. Snipper de bieslook fijn.

7. Meng alle ingrediënten en sausjes in een grote kom tot alles goed gemengd is.

8. Maak de dumplings: leg 1 à 2 theelepels van de vulling op een dumplingvel. Maak de rand van het vel vochtig met water, vouw het dubbel in de vorm van een halve maan en druk goed aan. Maak de twee ‘puntjes’ van de maan vochtig en vouw ze naar elkaar toe.

9. Stoom de mandu’s 5 minuten. Draai ze dan voorzichtig om en stoom nog een 3-tal minuten of tot ze langs alle kanten helemaal gaar zijn.

Ddeok mandu guk soep

© Anaïs Lesy

Voor 6 personen

3 l water

2 kg soepvlees (rund, incl. beenderen)

1 ui

1 stengel prei

1 à 2 teentjes knoflook

1 lente-uitje

1 ei

Geroosterde gim (gedroogd Koreaans zeewier)

Sojasaus

Sesamolie

Sesamzaadjes

Zout en peper

1. Breng een grote pot water aan de kook. Voeg het soepvlees toe en kook 2 à 3 minuten om onzuiverheden te verwijderen. Giet het water weg en spoel het vlees en de botten goed af onder koud stromend water.

2. Maak de bouillon. Vul de pot opnieuw met schoon water en leg het vlees en de botten erin. Breng het water aan de kook en zet het vuur op een lagere temperatuur. Laat de bouillon 40 minuten zachtjes koken.

3. Snijd de ui doormidden. Snijd de prei in 2 à 3 grote stukken. Voeg de ui en de prei toe aan de pot en laat nog 30 minuten meekoken. Verwijder de ui en prei daarna uit de pot.

4. Haal de pot van het vuur en zet hem op een koude plek. Laat de bouillon een nacht afkoelen.

5. Schuim de volgende dag het gestolde vet boven op de bouillon af. Breng de bouillon daarna kort aan de kook en kruid naar smaak met sojasaus, peper en zout.

6. Haal het vlees uit de pot en scheur het in dunne reepjes. Marineer de reepjes vlees met knoflook, sojasaus en sesamolie naar smaak.

7. Snipper de lente-ui fijn. Snijd het zeewier in fijne reepjes.

8. Splits de eidooier van het wit van het ei en bak ze apart zodat je een wit en een geel eitje hebt. Laat afkoelen en snijd in fijne reepjes.

9. Gebruik de bouillon als basis voor mandusoep en garneer met het gemarineerde vlees, de reepjes ei en zeewier. Werk af met lente-ui en sesamzaad.

Lees ook: Tempels en TikTok: een rondreis in Zuid-Korea met mode-influencer Ruth Van Soom