Video: nu het nog kan verkennen dieren de straten in de wereld

Nu de lockdown in veel landen in de wereld weer wordt versoepeld, zullen we dit soort beelden van dieren die door de straten wandelen, in zwembaden springen en in parkjes uitrusten weer minder gaan zien.

. © AFP

De afgelopen weken moesten overal in de wereld mensen zoveel mogelijk binnenblijven om het coronavirus te bestrijden. Dieren grepen hun kans om plaatsen waar ze normaal niet durven komen te verkennen. Nu het aantal besmettingen daalt, laten veel landen de teugels een beetje vieren. Dit soort beelden van een aapje dat een duik neemt in een zwembad, geitjes die in een speeltuin spelen en een beer die door een woonwijk wandelt, zullen we binnenkort weer veel minder zien. Er nog maar even van genieten dus. Lees ook: In beeld: dieren hebben het rijk alleen op straat Nu de toeristen weg moeten blijven uit Yosemite vieren de beren feest