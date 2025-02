Waarom de onthullende outfit van Bianca Censori op de Grammy’s de gemoederen verhit: ‘Mensen associëren kleding met macht’ 

De rodeloperbeelden van Kanye West en zijn vrouw Bianca Censori, gekleed in een jurk die werkelijk niets aan de verbeelding over laat, waren all over the internet. Van columnisten tot collega’s: iederéén leek er wel een mening over te hebben. Waarom zijn we hier met z’n allen zo door gefascineerd?

Voor zij die de afgelopen week hun sociale media links hebben laten liggen, een kleine update. Ye, ook wel gekend als Kanye West, maakte na tien jaar nog eens zijn opwachting op de rode loper van de Grammy’s. Hij, in een onopvallende, zwarte outfit. Naast hem zijn vrouw, Bianca Censori, die met het uittrekken van haar zwarte bontjas een bijzonder korte en volledig doorzichtige jurk onthulde, afkomstig uit de collectie van Ye’s merk Yeezy. Het duo liet zich enkele minuten fotograferen om vervolgens weer te vertrekken. Op het evenement zelf zijn ze nooit geraakt.

De bewuste jurk van Censori op de Grammy’s. © Getty Images

Sinds de foto’s uitlekten, staat het internet in rep en roer. Censori’s gedrag en outfit worden op TikTok uitgebreid geanalyseerd door allerhande huis-tuin-en-keukenpsychologen en modekenners. Haar looks doorheen de jaren worden uitgebreid onder de loep genomen in de commentaren. Was dit haar eigen keuze? Wordt ze onderdrukt? Is het een feministisch statement, grensverleggende kunst, of gewoon smaakloos? Het is van Kim Kardashians Marilyn Monroe-outfit op het Met Gala geleden dat een jurk – of het gebrek eraan – zoveel stof deed opwaaien.

Kim Kardashian in de befaamde jurk van Marily Monroe. © Getty Images

Performancekunst

Dat er zoveel heisa is, verwondert de Nederlandse columnist Stella Bergsma allerminst. ‘Mensen beschouwen naakt al snel als provocerend en aanstootgevend. Ze denken ook altijd dat naakt met seks te maken heeft, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Onder onze kleren zijn we het immers allemaal en we zouden er beter wat normaler over doen.’

‘Lichamen zijn gewoon mooi, ze zijn niet per se seksueel’, aldus Bergsma. Het is dus niet verwonderlijk dat we er graag naar kijken. ‘Die esthetische functie van het lichaam vind ik heel belangrijk. Censori is ook gewoon heel mooi, als een beeldhouwwerk. Ik hoef geen seks met haar om daarvan te kunnen genieten. Ik zie het menselijke lichaam, ook het mijne, als kunst.’ Ook andere onlinecommentaren noemen de rodeloperverschijning van het koppel een vorm van performancekunst, bedoeld om de aandacht te trekken en conventies in vraag te stellen.

Gewaagde en gelaagde outfit

Kledingkeuzes zijn nooit banaal of neutraal, ze hebben een betekenis die altijd opnieuw onderhandeld kan worden. En dat is exact wat hier aan het gebeuren is. ‘Mannen en vrouwen in een publieke ruimte hebben nog altijd een ander statuut’, legt cultuurfilosoof Simon Truwant uit. ‘Hoe een vrouw wordt getoond of hoe ze zichzelf toont is nooit een fait divers. Er is telkens weer een debat. Dat zegt iets over welke plaats een vrouw mag innemen in het openbaar.’ Dat een vrouw er – al dan niet vrijwillig – voor kiest om te verschijnen in een nogal onthullende outfit is ook in 2025 voer voor discussie. ‘Gelukkig is het debat hierover al rijker dan vroeger. Het is een goede zaak dat er verschillende narratieven aan bod komen, vroeger zou dit niet het geval geweest zijn.’

‘Mensen associëren kledij met macht’, vult Bergsma aan. ‘Het is altijd de (half)naakte vrouw naast een geklede man, zelden is het andersom.’ En dat roept weerstand op, van verschillende kanten. Tot hilariteit van velen dook er al snel een door AI gegenereerde meme op van een naakte Ye naast zijn geklede echtgenote, die in een mum van tijd 5,4 miljoen views scoorde.



Slimme marketing

Als modeontwerper en ex van Kim Kardashian weet Kanye West als geen ander hoe kledingkeuzes voer voor controverse kunnen worden, en hoe hij dat in zijn voordeel kan laten spelen. ‘We beat the Grammy’s’, verkondigde hij naar verluidt, waarmee hij uiteraard niet doelde op de winst van een muziekprijs. ‘My wife is the most googled person on earth’, schreef hij na het event trots op zijn Stories. Was zijn verschijning op de Grammy’s niet meer dan een marketingtruc, bedoeld om zijn eigen persona opnieuw in de kijker te zetten? Dat hij het lichaam van zijn vrouw gebruikte als middel om zijn doel te bereiken, roept in dat geval vragen op.

Is dit het zoveelste alarmsignaal wat Ye’s mentale toestand betreft? Zijn reputatie is de laatste jaren niet bepaald onbesproken. Dat hij worstelt met een bipolaire stoornis is een publiek geheim. Daarnaast stapelen de verhalen over ongepast gedrag zich op: zo choqueert hij al eens met erg racistische en antisemitische uitspraken en werd hij onlangs nog aangeklaagd door zijn voormalige assistente wegens seksueel geweld. Dat zijn ex Kim Kardashian intussen alle contact heeft verbroken is extra koren op de geruchtenmolen en maakt de intrige rond deze ‘performance’ enkel groter.

Vleugje mysterie

En Censori zelf? Die hult zich voorlopig in stilte en voegt zo een vleugje mysterie toe aan het hele voorval. Wel zijn de meningen verdeeld over haar compleet neutrale gelaatsuitdrukking. Sommigen zien daar hét bewijs in dat ze gedwongen werd door Ye. Stella Bergsma is het daar niet mee eens: ‘Ze verschijnt vaker volledig uitdrukkingsloos in het openbaar. Ze komt niet trots of blij over, je ziet haar nooit glimlachen.’

‘Daar komt bij dat we die machtsverhouding tussen mannen en vrouwen erg gewend zijn. We kunnen niets zeggen over hoe Censori doet of kijkt. Misschien houdt ze niet van lachen. Misschien vindt ze naakt zijn spannend maar ook leuk. Misschien is het haar kink, om dit te doen of zelfs om door Ye gedwongen te worden, en dat het ouderwets is om te kinkshamen hebben we van Babygirl van Halina Reijn geleerd. Zolang we haar er niets over horen zeggen, kunnen we niet bepalen wat er in haar omgaat.’

Male gaze

Tot slot hebben we ook als maatschappij boter op het hoofd, vindt Bergsma. ‘Vrouwenlichamen worden nog altijd bekeken met een mannenblik. Ik vind dat zo vervelend en oneerlijk. Een vrouw wordt of door zichzelf of door een ander geobjectiveerd. We zien nooit gewoon een lichaam, waar een vrouw lekker mee doet wat ze zélf wil. Een vrouw die naakt rondloopt, kan in dat opzicht geen zelfexpressie zijn.’

‘Het moet altijd weer over de male gaze gaan. Als een vrouw zich laat zien, is het of om mannen aan te trekken of het is vernederend. Ze is dader of slachtoffer, nooit is ze gewoon mens. Strontvervelend. We zouden de mening van mannen met z’n allen dringend wat minder belang moeten toekennen.’

