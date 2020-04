Vijftien bedreigde diersoorten die aan een comeback bezig zijn

Pinchéaapje

Deze koddige aapjes met hun funky kapsel komen uitsluitend in de tropische bossen in het noorden van Colombia voor. Deze diertjes zijn ongeveer zo groot als een eekhoorntje en leven in de toppen van de bomen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werden tussen de 20.000 en 30.000 aapjes gevangen en naar de Verenigde Staten gebracht voor medisch onderzoek, vooral naar darmkanker. Daar kwam bij dat hun leefgebied drastisch afnam door ontbossing, oliewinning en andere menselijke activiteiten. Daardoor is nog maar zo'n vijf procent van hun oorspronkelijke habitat over.

Ondertussen gaat het weer een beetje de goede kant op met de pinchéaapjes. Proyecto Tito is samen met het Disney Conservation Fund begonnen met de dieren te steunen. Ze hebben een beschermd gebied gemaakt en geven de lokale bewoners voorlichting over de dieren. De aapjes zijn nog altijd 'critically endangered', maar Proyecto Tito is er in geslaagd het pinchéaapje het symbool van de natuurbescherming in Colombia te maken: mensen schilderen afbeeldingen van de diertjes op muren, zingen liedjes over de aapjes en er wordt ieder jaar een dag aan het aapje gewijd.