Onze drankexpert Michel Verlinden signaleert tendenzen en proeft van nieuwe trends. Deze week onderzoekt hij de verschillende soorten plantaardige melk.

We kiezen steeds vaker voor plantaardige melk, zowel thuis als in koffiebars. In België wordt het in meer dan 15 procent van de huishoudens regelmatig gedronken, zo blijkt uit een studie van Statbel. In 2023 was de drank goed voor een wereldwijde omzet van ongeveer 22,6 miljard dollar, zeggen cijfers van Allied Market Research. Een groei waar voorlopig geen einde aan komt, dankzij de populariteit van vegetarisch, veganistisch en flexitarisch eten.

Als consument heb je keuze genoeg, want elke “melk” heeft z’n eigen kenmerken. Sojamelk is rijk aan eiwitten en ideaal voor in de koffie of bakrecepten. Havermelk is met zijn zachte, zoete smaak en romige textuur perfect voor in smoothies of cappuccino. Pistachemelk is wat verfijnder van smaak, terwijl kokosmelk een exotische toets geeft aan gerechten. Erwtenmelk, nog relatief onbekend, biedt een eiwitrijk alternatief met een lage milieubelasting.

Maar hoe zit het met de voedingswaarde? Sojamelk benadert de samenstelling van koemelk het meest qua eiwitten en calcium (dankzij verrijking), terwijl amandel- en rijstmelk vaak weinig essentiële voedingsstoffen bevatten. Bovendien is het aandeel van het hoofdingrediënt in sommige dranken erg laag: zo bevat amandelmelk slechts 2 procent amandelen.

Wat milieubelasting betreft lijkt plantaardige melk wel een gezonde zaak. Voor de productie van één liter koemelk is ongeveer 628 liter water nodig, tegenover 28 liter voor amandelmelk, volgens een studie van de Universiteit van Californië. De ecologische voetafdruk van haver en consoorten ligt daarmee een stuk lager dan die van koemelk.

Geproefd en gekeurd: plantaardige melk

Lichtgeroosterde pistachesmaak met een vleugje zout. Zachte textuur, aangenaam om te drinken, puur of als originele toevoeging aan een warme drank.

Subtiel plantaardige, lichtzoete smaak. Romige textuur, ideaal om op te kloppen tot melkschuim. Nog positief: de eiwitrijke samenstelling.

Probios, Keto Drink Biologico, 4,50 euro, shop.probios.it

Zachte, rijke smaak van kokos met een interessant vleugje bitter van amandelen en cashewnoten. Romige en toch luchtige textuur.

Zoete smaak met graanachtige toetsen. Fluweelzachte textuur, licht en aangenaam in de mond. Haver geldt als een van de meest duurzame plantaardige ingrediënten.

