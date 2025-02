Stoom afblazen: 3 unieke saunaconcepten in Europa

Sauna’s zijn hot, letterlijk en figuurlijk. Op zoek naar een bestemming voor je volgende citytrip? Deze originiele sauna’s zijn een bezoek waard.

1—Hollandse hitte

Een Nederlands bedrijf bewijst dat je met een goed idee snel de hitte verspreidt. Wat begon met een sauna in Amsterdam, groeide uit tot een keten van acht locaties, waaronder hotspots in Breda, Nijmegen, Rotterdam en Scheveningen. De sauna’s staan op dromerige plekken: denk aan het strand of een kade met uitzicht op kabbelend water. Leuke details: er is een buitendouche en altijd een gezellige eet- of drinkplek vlakbij.

15 euro, kuuma.nl



2—Die schöne warme Donau

In Wenen wordt je saunabezoek helemaal een avontuur. Op het Badeschiff, een drijvend zwembad in het Donaukanaal, vind je sinds kort sauna’s in twee zeecontainers. En alsof dat niet cool genoeg is (of warm, eigenlijk), kun je op het schip ook zwemmen, of curling proberen. Denk bowlen op ijs, maar met glijdende stenen en bezems alsof je de vloer probeert te polijsten.

Vanaf 13 euro, badeschiff.at



3—Zeezicht

Ook aan de kust van Cornwall in Zuid-Engeland heerst er saunagekte. Overal langs het water rijzen ze als paddenstoelen uit de grond. De mobiele Olla Hikki Sauna staat momenteel in de haven van het stadje Newquay en verkast daarna zes maanden naar het strand. Oprichter Sarah had één missie: een gezellige, betaalbare sauna creëren waar iedereen welkom is.

15 euro, ollahikkisauna.co.uk



