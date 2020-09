Dit weekend komen honderden vrijwilligers samen om de Schelde vrij te maken van plastic. Ook Vlaams minister Zuhal Demir zal van de partij zijn op de actie van River Cleanup.

Elk jaar belandt er zo'n 8 miljard kilogram afval in de oceanen, waarvan zo'n 80 procent afkomstig is van rivieren. Ter gelegenheid van World Cleanup Day op zaterdag 19 september wordt ook in Vlaanderen een grote opruimactie georganiseerd, met focus op de Schelde.

Antwerpen fungeert als hoofdlocatie, maar er zijn ook opruimacties in onder meer Gent, Bornem en Schelle. River Cleanup krijgt er de steun van andere organisaties zoals JCI Belgium, Bewapp en Mooimakers om zoveel mogelijk vrijwilligers te mobiliseren. De organisatie verwacht minstens vierhonderd vrijwilligers, onder wie Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir.

Coronaproof

Vrijwilligers ruimen alleen of in hun eigen bubbel de oevers op. De organisatie vraagt hen op 1,5 meter van andere deelnemers te blijven, zodat alles coronaproof verloopt. Ook op het water wordt schoongemaakt: ervaren kajakkers zullen de dokken vrij maken van plastic. Van World Cleanup Day tot World Rivers Day (op 27 september), organiseert River Cleanup nog meer acties in onder meer Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven, Luik en Namen, samen met lokale partners en actiegroepen. De organisatie roept sympathisanten, gezinnen en andere organisaties aanzetten om zelf een opruimactie te organiseren bij een rivier in de buurt. Dat kan via river-cleanup.org.

