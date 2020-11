De regering Trump probeert nog net voordat Joe Biden het stokje over zal nemen, licenties om naar olie te boren in het Arctic National Wildlife Refuge in Alaska, te verlenen.

Deze week kunnen olie- en gasbedrijven zich inschrijven om licenties te verwerven in delen van het Arctic National Wildlife Refuge, een uitgestrekt beschermd natuurgebied in Alaska. De regering Trump probeert de verkoop van de vergunningen om er naar olie te boren nog snel door te drukken voordat Joe Biden op 20 januari 2021 geïnaugureerd zal worden als president.

In 2017 besloot het Congres, waar de Republikeinen de meerderheid hadden, om olieboringen in Arctic National Wildlife Refuge toe te staan. Het gaat dan om een 6.000 vierkante kilometer groot gebied langs de Atlantische kust. Er zouden tweemaal licenties verkocht worden, de eerste tegen het einde van 2021. Trump begint er nu eerder mee om de regering onder leiding van Biden, die tegen de olieboringen is, voor een voldongen feit te stellen. De nieuwe regering moet dan een heel proces doorlopen om te voorkomen dat de door Trump ingestelde regels van kracht worden. Dat zal veel kostbare tijd, geld en werk kosten die de regering Biden anders aan andere maatregelen om de natuur te beschermen en klimaatopwarming te bestrijden zou kunnen besteden.

Arctic National Wildlife Refuge is bijna 80.000 vierkante kilometer groot en een van de laatste grote echte wildernisgebieden in de Verenigde Staten waar vrijwel geen mensen komen. Er leven dieren zoals kariboes, ijsberen, wolven, walvissen en talloze trekvogels in harmonie met de Gwich'in, een groep oorspronkelijke bewoners. En onder de grond liggen vermoedelijke grote hoeveelheden olie. Daarom beloofde Trump om het gebied open te stellen voor boringen. Hij wilde daarmee de binnenlandse productie van fossiele brandstoffen verhogen.

Adam Kolton van Alaska Wilderness League zegt in de New York Times: 'Deze verkoop van licenties is nog een vakje dat de Trump regering probeert af te vinken ten gunste van zijn bondgenoten in de olie-industrie. Maar het is teleurstellend dat deze regering tot het allerlaatste moment zo weinig respect heeft voor de Amerikaanse natuurgebieden of het wild en de oorspronkelijke bewoners die er afhankelijk van zijn.'

De American Petroleum Institute is juist blij met de verkoop van de licenties en zegt in een verklaring: 'De ontwikkeling in het Arctic National Wildlife Refuge had al veel eerder moeten gebeuren en zal goedbetaalde banen creëren en de staat veel geld opleveren. Daarom is een meerderheid van de Alaskanen er voorstander van.'

Dat geldt alvast niet voor natuurbeschermers en voor de Gwich'in die zich grote zorgen maken over de gevolgen voor de kariboes. De Gwich'in zijn voor hun voedsel afhankelijk van de dieren. Bovendien hebben ze een spirituele band met de kariboes. Kariboes trekken ieder jaar naar de kusstrook - waar de olieboringen plaats zouden vinden - om te kalveren. Alleen al de voorbereidende onderzoeken naar de aanwezigheid van olie zullen een zeer negatieve invloed hebben op het kalveren en daarmee op het voortbestaan van de kudde.

Muskusossen © Getty Images

Wetenschappers en natuurbeschermers wijzen ook op de ijsberen. De populatie die hier leeft behoort al tot de meest bedreigde in de wereld. IJsberen komen in het controversiële gebied aan land wanneer het ijs smelt en trekken van daaruit verder naar het noorden. Er wordt gevreesd dat de dieren de olieboringen niet zullen overleven.

Gelukkig valt nog maar te bezien hoeveel animo er zal bestaan vanuit de olie-industrie. Boringen in het poolgebied zijn duur en ingewikkeld. Bovendien zal het nog zo'n tien jaar duren na de aankooop van een licentie voordat er begonnen kan worden met boringen. Tegen die tijd is de wereld misschien al een stuk minder afhankelijk van olie. Oliebedrijven maken zich ook zorgen over hun reputatie, enkele grote banken hebben al aangekondigd geen leningen te zullen geven en er zal hen waarschijnlijk een pak rechtszaken boven het hoofd hangen. En niet onbelangrijk: de Biden regering is tegen de olieboringen en zal waarschijnlijk alles in het werk stellen om de eventuele olieboringen te stoppen.

