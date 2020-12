De provincie West-Vlaanderen zal deze week 66 are bos aanplanten in de Ledegemse Meersen. In totaal worden op het terrein zo'n 3.345 bomen geplant.

Het nieuwe bos moet de uitbreiding van een zorginstelling in Brugge en de aanleg van een bufferbekken in Staden compenseren.

Voor het terrein in Ledegem is er gekozen voor snelgroeiende, inheemse boomsoorten die goed aangepast zijn aan de bodem. Zo worden de zwarte els, es, zomerlinde, zachte berk en de zwarte populier geplant. De werken nemen in totaal een tweetal dagen in beslag.

De aanplant kadert binnen twee boscompensatiedossiers in Brugge en Staden, maar maakt ook deel uit van het inrichtingsproject van de Ledegemse Meersen. Daarbij verwierf de provincie West-Vlaanderen de voorbije jaren 14 hectare grond om de site zowel recreatief in te richten als te gebruiken in het kader van waterbeheersing. Zo zal de site ingevuld worden met wandellussen, een doorsteek voor mountainbikers en een natuurlijke speelzone voor kinderen. Met de aanleg van poelen en kleine landschapselementen wil de provincie de natuurwaarden van het gebied nog versterken. Het plan daaromtrent wordt begin volgend jaar verder verfijnd na inspraak met de gemeente Ledegem en haar verenigingen en inwoners.

Op vlak van waterbeheersing wil de provincie de bermen van de Heulebeek in het gebied wegnemen zodat de beek opnieuw op natuurlijke wijze in de meersen kan stromen. Dat moet ervoor zorgen dat de dorpskern van Ledegem niet meer kan overstromen.

