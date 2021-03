Polen plant opnieuw bomen te vellen in het Bialowiezawoud, het grootste oer-woud van Europa en Unesco-werelderfgoed, wat protest van milieugroepen ontlokt.

Het ministerie voor het Klimaat en de bosautoriteiten van de staat hebben twee annexen getekend aan lokale bosbouwplannen die een herneming mogelijk maken van de houthak in Bialowieza, een woudcomplex dat Polen met Wit-Rusland deelt.

De houtkap aldaar kwam voor het voetlicht toen in 2016 de quota's verhoogden. De Poolse milieu-autoriteiten argumenteerden dat dit een noodzakelijke stap was in de strijd tegen een uitbraak van de letterzetter, een keversoort.

Na een rel met de Europese Commissie en een uitspraak van het Europees Gerechtshof werd de kap in 2018 opgeschort.

Dankzij de twee nieuw ondertekende annexen zal Polen de betwiste annex van 2016 kunnen intrekken, zei viceklimaatminister Edward Siarka op een persconferentie. Het volume te verzamelen hout wordt verminderd ten opzichte van de annex van 2016. Houtkap mag slechts na het vogelbroedseizoen en buiten de zones van het woud die meer dan honderd jaar oud zijn, verzekerde Siarka.

Het ministerie verdedigt de nood om bomen te vellen uit milieubezorgdheid, zoals het verminderen van het aantal coniferen ten voordele van inheemse bladverliezende soorten. Ook de veiligheid op de wegen en wandelpaden is een bron van zorg.

De beslissing wekte de woede op van milieugroepen. Die zeggen dat de nieuwe annexen het niet hebben over kritische opmerkingen van de Unesco, en beschermde soorten in gevaar kunnen brengen.

Greenpeace heeft opgeroepen het nationaal park Bialowieza uit te breiden naar de hele oppervlakte van het woud.

