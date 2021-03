De pandemie heeft een enorme impact op de milieubescherming. Zonder toeristen vallen natuurparken zonder inkomsten en moeten ze soms patrouilles en maatregelen tegen stroperij schrappen, stelt de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) vast.

Vooral natuurgebieden in Afrika en Azië zijn ernstig getroffen, blijkt uit een bevraging van natuurparken over de hele wereld. Meer dan de helft van de natuurgebieden in Afrika geeft aan dat ze patrouilles moesten verminderen of stoppen. Ook operaties tegen stropers en educatieve projecten zijn teruggeschroefd. In Azië gaat het om een kwart van de natuurparken.

De nationale parken raken in geldnood door besparingen omdat toeristen wegblijven. Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Europa zijn minder hard getroffen. Daar konden de meeste natuurgebieden hun werking op peil houden, ondanks het verlies aan inkomsten.

Parkwachters ontslagen

De pandemie treft ook veel parkwachters en hun gemeenschappen. Een onderzoek in meer dan zestig landen toont aan dat een op de vijf parkwachters zijn of haar baan verloren is door besparingen als gevolg van de pandemie. Meer dan een kwart moest het met minder loon stellen of moest langer wachten om uitbetaald te worden.

'De gezondheidscrisis blijft prioriteit nummer één, maar dit onderzoek toont ook hoe ernstig de covid-19-pandemie is geworden voor de bescherming van het milieu en de gemeenschappen die de natuur helpen beschermen', zegt IUCN-directeur-generaal Dr. Bruno Oberle. 'We mogen niet vergeten dat we alleen met een gezond milieu kunnen herstellen van deze pandemie en om toekomstige crises op het gebied van de volksgezondheid kunnen voorkomen.'

Deskundigen wijzen erop dat een gezond milieu ook cruciaal is om nieuwe pandemieën te voorkomen. 'Investeren in de bescherming en het herstel van natuur om de opkomst van nieuwe ziektes te vermijden kost maar een fractie van de miljarden dollars die overheden moeten uitgeven in de strijd tegen covid-19 en het economisch herstel', zegt Carlos Manuel Rodríguez van de Global Environment Facility. 'Zo kunnen we banen, de volksgezondheid en essentiële ecosysteemdiensten voor miljarden mensen veiligstellen. We zullen pas goed kunnen heropbouwen als we ook de natuur beschermen.'

Vooral natuurgebieden in Afrika en Azië zijn ernstig getroffen, blijkt uit een bevraging van natuurparken over de hele wereld. Meer dan de helft van de natuurgebieden in Afrika geeft aan dat ze patrouilles moesten verminderen of stoppen. Ook operaties tegen stropers en educatieve projecten zijn teruggeschroefd. In Azië gaat het om een kwart van de natuurparken. De nationale parken raken in geldnood door besparingen omdat toeristen wegblijven. Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Europa zijn minder hard getroffen. Daar konden de meeste natuurgebieden hun werking op peil houden, ondanks het verlies aan inkomsten.De pandemie treft ook veel parkwachters en hun gemeenschappen. Een onderzoek in meer dan zestig landen toont aan dat een op de vijf parkwachters zijn of haar baan verloren is door besparingen als gevolg van de pandemie. Meer dan een kwart moest het met minder loon stellen of moest langer wachten om uitbetaald te worden.'De gezondheidscrisis blijft prioriteit nummer één, maar dit onderzoek toont ook hoe ernstig de covid-19-pandemie is geworden voor de bescherming van het milieu en de gemeenschappen die de natuur helpen beschermen', zegt IUCN-directeur-generaal Dr. Bruno Oberle. 'We mogen niet vergeten dat we alleen met een gezond milieu kunnen herstellen van deze pandemie en om toekomstige crises op het gebied van de volksgezondheid kunnen voorkomen.' Deskundigen wijzen erop dat een gezond milieu ook cruciaal is om nieuwe pandemieën te voorkomen. 'Investeren in de bescherming en het herstel van natuur om de opkomst van nieuwe ziektes te vermijden kost maar een fractie van de miljarden dollars die overheden moeten uitgeven in de strijd tegen covid-19 en het economisch herstel', zegt Carlos Manuel Rodríguez van de Global Environment Facility. 'Zo kunnen we banen, de volksgezondheid en essentiële ecosysteemdiensten voor miljarden mensen veiligstellen. We zullen pas goed kunnen heropbouwen als we ook de natuur beschermen.'