Een expeditieteam onder leiding van de Belgische biologe Anne Laudisoit observeerde in Congo een tot dan toe onbekende populatie van dezevan de bedreigde oostelijke chimpansees.

De Belgische biologe Anne Laudisoit leidde tussen 2015 en 2017 verscheidene expedities op zoek naar oostelijke chimpansees in Ituri, een provincie in het oosten van Congo.

De expeditieleden observeerden er een tot dan toe onbekende populatie van deze ondersoort. Die is bedreigd omdat haar leefgebied gekapt wordt om plaats te maken voor landbouw.

De expeditie van Laudisoit hing cameravallen en filmde 42 verschillende chimpansees ouder dan 5 jaar. De onderzoekers schatten dat het reële aantal rond de 80 chimpansees ligt. Het Belgisch-Congolees team hing niet enkel camera's, het liep ook verschillende transecten. Dat zijn routes waarlangs ze waarnemingen konden doen. Op deze transecten vonden ze 283 verschillende nesten van chimpansees.

Nieuw beschermingsgebied

In oostelijk Congo bevindt zich 70 vierkante kilometer aan bergwoud, verdeeld over 20 fragmenten. In drie van die fragmenten, samen goed voor 18 vierkante kilometer, ontdekte de expeditie oostelijke chimpansees. Dankzij beeldmateriaal, individuele identificatie van de dieren en waarnemingen van dorpelingen weten we dat de dieren zich verplaatsen tussen de verschillende fragmenten.

Het leefgebied wordt echter steeds kleiner omdat bossen gekapt worden om onder meer maniok, bonen en pinda's te kweken. Het team raadt de autoriteiten dan ook aan om het gebied te erkennen als een nieuw beschermingsgebied voor chimpansees en in samenspraak met de lokale gemeenschappen een beschermingsplan op te stellen.

