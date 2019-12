Nieuw-Zeeland heeft er een nieuwe lange wandelroute bij: dwars door het Paparoa National Park dat vooral bekendstaat om de rotsen in de vorm van pannenkoeken.

Nieuw-Zeeland telt al sinds 1993 tien langeafstandsroutes: de Great Walks of New Zealand. Nu is er voor het eerst weer eentje bijgekomen. De Paparoa Track is tegelijk een eerbetoon aan 29 mijnwerkers die in 2010 om het leven kwamen door een explosie in de Pike River Mine.

Paparoa © Getty Images

De 55 kilometer lange route loopt door het tot nu toe niet toegankelijke hart van het Paparoa National Park. Dit park ligt aan de westkust op het Zuidereiland en is vooral bekend om de rotsen aan de kust in de vorm van pannenkoeken: de Pancake Rocks.

Paparoa © Krzysztof Golik, Wikicommons

Verder naar het binnenland loop je door een bergachtig landschap met een gevarieerde subtropische vegetatie, diepe door gletsjers uitgesleten valleien en een groot aantal karstgrotten. De Paparoa Track is de eerste route in Nieuw-Zeeland die toegankelijk is voor zowel wandelaars als mountainbikers.

Paparoa © Getty Images

Overnachten doe je in drie berghutten, kampeerplaatsen zijn er niet. In die hutten zijn bedden, kooktoestellen, verwarming, een toilet en water, maar geen douches, lakens en dekens en eten. Voedsel en bedspullen moet jezelf meenemen.

De route is duidelijk aangegeven, dus verdwalen zal je niet, maar omdat je soms op steile paden wandelt en de nodige obstakels moet overbruggen, moet je wel over een goede conditie beschikken en over enige wandelervaring in de bergen om de tocht tot een goed einde te brengen. Je kan de route in drie dagen afleggen met twee overnachtingen of in vier dagen met drie overnachtingen.

Paparoa © Getty Images

De andere negen lange wandelroutes - de Great Walks - in Nieuw-Zeeland

Milford Track

Deze 53,5 kilometer lange wandeling door Fiordland National wordt wel 'the finest walk in the world' genoemd.

Milford Track © Getty Images

Lake Waikaremoana

46 kilometer wandelen over rustige stranden, door tropische bossen en langs ruige bergen.

Lake Waikaremoana © Getty Images

Tongariro Northern Circuit

Een 43 kilometer lange rondwandeling door een vulkanisch landschap met gletsjervalleien, alpenweiden en fel gekleurde meren.

Tongariro Northern Circuit © Getty Images

Whanganui Journey

Deze 87 of 145 kilometer lange route is een buitenbeetje omdat je deze niet te voet, maar in een kano of kajak aflegt. Je bent, afhankelijk van de gekozen route, drie of vijf dagen onderweg.

Whanganui Journey © Getty Images

Abel Tasman Coast Peak

Een 60 kilometer lange route die vrijwel volledig langs de heerlijke noordoostkust van het Zuidereiland loopt.

Abel Tasman Coast Peak © Getty Images

Heaphy Track

De bijna 80 kilometer lange Heaphy Track loopt zowel door het binnenland als langs de kust. Probeer onderweg in dichtbegroeide bos de kiwi te horen en zien.

Heaphy Track © Getty Images

Routeburn Track

Deze wandeling is met 33 kilometer niet zo heel lang, maar loopt wel door het hoge alpiene landschap van het Fiorland en Mount Aspiring National Park.

Routeburn Track © Getty Images

Kepler Track

Ook de 60 kilometer lange Kepler Track loopt door Fiordland National Park. Een spectaculaire tocht met schitterende vergezichten.

Kepler Track © Getty Images

Rakiura Track

Een 32 kilometer lange wandeling in het uiterste zuiden van Nieuw-Zeeland door oude bossen, over het strand en langs mooie baaien.