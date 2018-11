Waarom je de herfstbladeren in je tuin beter kan laten liggen

Natuurlijk is het niet handig wanneer er een laag natte bladeren op de stoep ligt. Mensen kunnen erover uitglijden en iets breken. Ook van je gazon haal je de herfstblaadjes het beste weg want anders krijg je gele en bruine plekken in het gras. Maar je hoeft ze niet weg te gooien. Je kan de blaadjes dan veel beter in de borders en tussen de planten harken en ze daar laten liggen. Dat adviseert de Vogelbescherming Nederland.

De bladeren vormen een goede isolatielaag voor de grond in de winter. De wortels van de planten blijven beter beschermd tegen de koude en overleven de winter dan beter. En egels brengen graag hun winterslaap door in zo'n warme laag bladeren.

Bovendien vinden allerlei wormpjes, spinnen en insecten een thuis tussen de dode blaadjes. Ze eten de bladeren op en maken er compost van. Een betere en goedkopere manier om je tuin te bemesten bestaat niet.

Die kleine beestjes vormen op hun beurt weer onmisbaar voedsel voor vogels zoals winterkoninkjes, roodborstjes en heggenmussen. Deze kleine vogeltjes hebben het zwaar in de winter omdat ze veel lichaamsgewicht moeten verbranden om warm te blijven.

Ook dode bloemen vormen waardevol voedsel voor vogels. En ook hier geldt dat het uitstekend is voor je tuin: veel zaden van bloemen ontkiemen beter wanneer ze eerst door het verteringskanaal van een vogel zijn geweest en vervolgens als vogelpoep op de grond belanden.